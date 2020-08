​L’ESTA bien valable pour les Polynésiens

Tahiti, le 1er août 2020 - Après avoir reçu de nombreuses questions sur la validité de l’ESTA dans le contexte de la pandémie, l’agent consulaire des États-Unis en Polynésie, Christopher Kozely, rappelle que les Polynésiens ne sont pas soumis aux mêmes règles que les Européens et qu’ils ont donc la possibilité de se rendre aux États-Unis.



Dans le cadre de la crise mondiale liée au Covid-19, l’agent consulaire des États-Unis en Polynésie, Christopher Kozely, a constaté que de nombreux Polynésiens s’interrogeaient sur la possibilité de se rendre aux États-Unis et donc, sur la validité de l’ESTA. Il tient à rappeler que le blocage ne se fait pas par nationalité mais par validation géographique. En effet, si la demande d’ESTA émane de personnes résidant dans la zone Schengen, elle sera automatiquement annulée. En revanche, si cette demande est faite par une personne résidant en dehors de la zone Schengen et ne l’ayant pas fréquentée durant les 14 derniers jours, l’ESTA ne sera pas annulé.