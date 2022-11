​L'Assemblée nationale interdit le short mais autorise le lavalava

Paris, AFP, le 10 novembre 2022 – En plein débat sur la tenue vestimentaire des députés à l'Assemblée nationale et la question du port de la veste, les élus du Palais Bourbon ont précisé les obligations vestimentaires dans l'hémicycle, interdisant les shorts mais autorisant le lavalava et les "tenues traditionnelles" notamment pour nos députés polynésiens.



Les députés se sont prononcés mercredi pour l'obligation du port de la veste dans l'hémicycle pour les hommes mais pas de la cravate, seulement "recommandée", selon des sources parlementaires, après un débat sur les tenues vestimentaires entre LR et LFI. Les nouvelles règles s'appliquent "à compter du lundi 14 novembre prochain", a indiqué la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet dans un communiqué.



Est aussi "prohibé le port du short et du bermuda", qui était déjà de facto interdit par l'exigence d'une "tenue de ville". Les parlementaires, femmes et hommes, sont priés d'observer "une tenue en accord avec la solennité des lieux", soit "une tenue qui doit rester convenable et non détendue ni, a fortiori, négligée", selon le nouveau règlement. En revanche, de source parlementaire, une "souplesse" demeure pour les tenues traditionnelles tel le "lavalava de Moetai Brotherson qui a fait école", écrit l'AFP.