

​L'Académie maritime de Californie bientôt au Fenua

Tahiti, le 6 mai 2026 - Plus de 300 cadets partent ce vendredi 8 mai pour une mission de deux mois à bord du navire-école Golden Bear pour son dernier voyage dans le Pacifique. Ils passeront par Tahiti fin mai.





Plus de 300 cadets de la Cal Poly Maritime Academy vont bientôt entamer leur trimestre annuel d'été en mer, un voyage d'entraînement de 65 jours dans le Pacifique à bord du navire-école Golden Bear, marquant à la fois une étape déterminante de l'éducation d'un cadet et la dernière ère d'un navire qui sert l'académie maritime depuis trois décennies.



Située sur le campus de Cal Poly Solano à Vallejo, en Californie, la Cal Poly Maritime Academy fait partie de Cal Poly et est la seule académie maritime de la côte ouest délivrant des diplômes. Il prépare les étudiants à des postes de direction dans les secteurs maritime, ingénierie, logistique, affaires, chaînes d'approvisionnement mondiales et sécurité nationale. Grâce à la philosophie Learn by Doing de Cal Poly, les élèves acquièrent une expérience concrète en salle de classe, en laboratoire et à bord du navire-école Golden Bear.



Ce voyage marque également le premier depuis la transition de l'Académie maritime de la California State University à la Cal Poly Maritime Academy, aujourd'hui intégrée à Cal Poly à San Luis Obispo.



La croisière d'entraînement offre aux cadets une formation immersive et pratique pour piloter un navire de travail tout en naviguant dans des conditions maritimes réelles.



Partant le 8 mai de Vallejo, le Golden Bear de 500 pieds emmènera les cadets à travers le Pacifique avec des escales programmées à Papeete, Suva et Honolulu avant de retourner en Californie en juillet.



Le Summer Sea Term développe non seulement des compétences techniques mais aussi du leadership, de la responsabilité et du travail d'équipe. Les cadets enregistrent le temps de mer requis, acquièrent une expérience pratique conforme aux normes de licence de la Garde côtière américaine et développent la confiance nécessaire pour évoluer dans des environnements à enjeux élevés, préparant ainsi les diplômés à être prêts dès le premier jour.



Le Golden Bear, qui fait là son dernier voyage, doit être transféré à l'Administration maritime américaine fin 2026 et sera remplacé par le navire-école Golden State, un navire multi-missions de nouvelle génération conçu pour renforcer les capacités de formation en vue du centenaire de l'Académie maritime de Cal Poly en 2029.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 6 Mai 2026 à 21:02 | Lu 260 fois



