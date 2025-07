​L’APC saisie du projet d’extension de ACE Taravao

Tahiti, le 30 juillet 2025 - L’Autorité polynésienne de la concurrence indique, ce mercredi, ouvrir une consultation jusqu’au 7 août après avoir été saisie, dans le cadre d’une notification préalable, du projet d’extension du magasin de bricolage ACE Taravao.



L’Autorité polynésienne de la concurrence indique mercredi, sur son site internet et sur les réseaux sociaux, être saisie d’une notification préalable de la part de la société Sin Tung Hing ACE concernant le projet d’extension sur 878 m2 du magasin ACE Taravao.



La grande surface de bricolage est située au PK 52,5 dans la commune de Taravao-Afaahiti à Tahiti. Le commerce offre actuellement une superficie de 1 347,86 m² (professionnels et particuliers). L’extension envisagée a pour objectif d’améliorer les secteurs existants (bricolage et matériaux de construction) et de proposer de nouveaux produits et services, notamment à destination des professionnels, comme en a été informée l’APC.



L'Autorité polynésienne de la concurrence invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet d'extension d'aménagement commercial. Ces observations devront lui parvenir au plus tard le jeudi 7 août prochain. Elles peuvent être envoyées par e-mail [ [email protected] ] ; ou courrier postal [Autorité polynésienne de la concurrence, Bureau de la procédure BP 27, 98713 Papeete] ; ou par porteur à son siège, PK 9 à l'entrée de la résidence Taina.

