

​Kurt prête à retrouver l’océan

Tahiti, le 7 mai 2026 - Elle porte le prénom d’une légende du rock et dans quelques jours, ce sera elle la star. Après plusieurs semaines de soins prodigués par l’équipe de Te mana o te moana, Kurt, tortue imbriquée juvénile, sera relâchée à Teahupo’o, où elle avait été trouvée affaiblie début février. L’occasion pour l’association de rappeler les bons réflexes pour signaler une tortue en détresse.





Kurt est une tortue imbriquée juvénile de 36 cm pour 4 kg. Début février, elle a été trouvée à Teahupo’o par un habitant alors qu’elle était visiblement affaiblie. Selon Te mana o te moana, elle était dans un état de “maigreur avancée” avec un “plastron creusé”. Elle a également perdu l’usage d’un œil. “La cause de son état n’a pas pu être déterminée”, précise l’association.



Avec les autorisations de la Direction de l’environnement (Diren), Kurt a été prise en charge au centre de réhabilitation des tortues marines le 8 février 2026. Dès son arrivée, elle a été réhydratée et placée sous traitement antibiotique. Les soins quotidiens prodigués par l’équipe lui ont permis de reprendre du poids et d’intégrer le bassin de réhabilitation.



​“Elle a retrouvé son énergie”

Elle est désormais prête à retrouver l’océan. “Ce sont nos vétérinaires qui sont à même de juger quand une tortue est apte à retourner dans son milieu naturel avec plusieurs examens et analyses. Kurt a repris 1 kg, ce qui est conséquent par rapport à sa taille, et elle a retrouvé son énergie”, se réjouit Emma Cunault, coordinatrice de la communication pour Te mana o te moana.



La relâche est prévue la semaine prochaine à Teahupo’o. À travers cette histoire qui se termine bien, l’association souhaite continuer à sensibiliser à la protection des tortues marines, notamment des tortues imbriquées, dont l’espèce est protégée et classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L’occasion de rappeler les bons réflexes en matière de signalement (lire encadré ci-dessous) afin de faciliter la prise en charge.



L’an dernier, 21 tortues ont trouvé refuge auprès des soignants de Te mana o te moana. Cette même année, huit ont pu être relâchées dans leur habitat naturel, principalement des émergentes de Tetiaroa, mais aussi une adulte : il s’agit de

Elle est désormais prête à retrouver l’océan. “Ce sont nos vétérinaires qui sont à même de juger quand une tortue est apte à retourner dans son milieu naturel avec plusieurs examens et analyses. Kurt a repris 1 kg, ce qui est conséquent par rapport à sa taille, et elle a retrouvé son énergie”, se réjouit Emma Cunault, coordinatrice de la communication pour Te mana o te moana.La relâche est prévue la semaine prochaine à Teahupo’o. À travers cette histoire qui se termine bien, l’association souhaite continuer à sensibiliser à la protection des tortues marines, notamment des tortues imbriquées, dont l’espèce est protégée et classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L’occasion de rappeler les bons réflexes en matière de signalementafin de faciliter la prise en charge.L’an dernier, 21 tortues ont trouvé refuge auprès des soignants de Te mana o te moana. Cette même année, huit ont pu être relâchées dans leur habitat naturel, principalement des émergentes de Tetiaroa, mais aussi une adulte : il s’agit de Tohonu, tortue verte amputée d’une partie de ses deux nageoires antérieures , qui avait repris le large à Papara en février 2025.

​Comment réagir ? Si vous trouvez une tortue marine blessée, flottante, échouée ou décédée, contactez en urgence Te mana o te moana au 87 39 08 45 ou le Réseau des gardiens de l’océan au 89 57 14 30.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 7 Mai 2026 à 15:58 | Lu 376 fois



