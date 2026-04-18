

​Kon Tiki : l’hôtel voit grand avec un immeuble de 6 étages sur le front de mer

Tahiti, le 5 mai 2026 - Quatre ans après sa réouverture, l’hôtel Kon Tiki, situé quai Gallieni, en face de la gare maritime de Papeete, voit déjà plus grand… bien plus grand, avec la construction d’un nouvel immeuble de six étages.



Le Pays a pris un arrêté autorisant le projet porté par l’entreprise New Kon Tiki : l’agrandissement de l’établissement hôtelier, ainsi que l’acquisition de mobilier et d’équipements.



À l’horizon 2028, ce projet – déjà lancé – devrait métamorphoser le paysage avec l’édification d’un bâtiment de six niveaux, accolé à celui déjà existant, qui en compte huit. Le permis de construire est visible le long de route direction Fare 'Ute.



Le futur complexe comprendra 23 chambres supplémentaires, venant s’ajouter aux 34 unités actuelles, entre suites et chambres de type “appart-hôtel” inspirées des hôtels capsules. Cette montée en puissance s’accompagne aussi de nouveaux équipements : salle de conférence, salle de sport, piscine, hammam et jacuzzi.



Un ajout loin d’être anodin, puisque l’hôtel, classé trois étoiles, ne disposait jusqu’ici pas de piscine. De quoi envisager, à terme, une montée en gamme pour le Kon Tiki.

Redynamisation du front de mer

Grâce à l’agrément accordé par le Pays à la société New Kon Tiki, ce projet est un des programmes d’investissement désignés lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt pour le secteur du tourisme (AMI), dédié à la création et à l’agrandissement d’hôtels ainsi qu’à la construction de pensions de famille au Fenua. Ce dispositif permet aux porteurs de projet de bénéficier d’aides fiscales à l’investissement. La sélection se fait sur des critères sectoriels, mais aussi économiques et financiers. Les premiers concernaient l’intérêt du projet pour le développement et ses effets sur l’emploi et l’activité. Les seconds portaient sur la solidité du projet, les compétences de l’équipe, les coûts et sa viabilité économique.



Pour 2025-2026, l’enveloppe budgétaire destinée à l’ensemble des AMI s’élève à 7 milliards de francs.



Dans le cadre de la redynamisation du front de mer à Papeete, le quai Gallieni devrait également connaître des transformations à l’horizon 2030. À quelques encablures de l’hôtel Kon Tiki, plus de 20 000 m² sont à construire dans le cadre d’un investissement privé : le projet Royal Papeete Center, qui devrait voir le jour en 2029, selon le ministre des Grands travaux qui l’a présenté il y a un an.



Ce nouveau projet immobilier sera mené par Nicolas Gourdon, qui a déjà redonné vie au Kon Tiki. Il s’articule autour de trois piliers : une galerie commerciale de 7 500 m² reliée à la gare maritime, comprenant restaurants, commerces et bureaux ; un pôle culturel avec musée, galerie et concept store dédiés à l’art polynésien, ainsi qu’une salle de spectacle modulable de 400 places ; et enfin un parking silo de plus de 200 places pour faciliter l’accès au site.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 5 Mai 2026 à 18:26 | Lu 2368 fois



