

​Karl Chung Tan, Mister Tahiti 2024 : “J'aimerais passer un message de tolérance”

Moorea, le 22 septembre 2025 - À l’approche de la fin de son règne, Karl Chung Tan, Mister Tahiti 2024, s’apprête à rendre son écharpe lors de l’élection de son successeur, ce samedi, place Toata. Avant de passer le relais, il a accepté de livrer une dernière interview. Il revient sur son année de règne, les moments marquants et les causes qui lui tiennent à cœur.



L’élection du Mister Tahiti 2025 va se dérouler ce samedi 27 septembre. Quel est ton ressenti par rapport à la fin de ton règne ?

“Je suis un peu nostalgique de voir cette fin de règne arriver. Je sens toutefois qu'il faut passer le relais à un nouveau Mister Tahiti, qui va aussi être un nouvel ambassadeur de la Polynésie, qui va représenter le Fenua lors de nombreuses sollicitations, aider plusieurs associations, mais également nous représenter à l’élection nationale. Je suis un peu triste, mais je pense que je suis content d'accompagner cette année le nouveau Mister qui va être élu. Une année ça passe très vite. Je n'ai pas vu le temps passer, mais j'ai pu en profiter un maximum pour faire plusieurs choses.”



Quel conseil estimes-tu bon de donner à ton successeur ?

“Je lui conseillerai de rester lui-même durant son règne, de garder de l’humilité envers la population, de transmettre des messages importants, de soutenir nos jeunes ainsi que l’ensemble de la population dans différentes causes. Je lui recommanderai aussi d’être disponible pour toutes les représentations, comme je l’ai été cette année, et de bien nous représenter en France afin de faire rayonner la Polynésie à l’étranger.”



Qu'est-ce que tu retiens de cette année ?

“Je retiens vraiment tous les partages avec toute la population, avec les gens que j'ai pu rencontrer. J'ai été beaucoup sollicité cette année pour plusieurs activités avec plusieurs associations. C'était vraiment une très belle aventure que j'ai partagée avec la population et les jeunes, lorsque j’ai pu échanger, parler de ce titre, mais également de parler de différentes causes. Je pense que c'est ce que j'ai aimé dans cette aventure, mais après également représenter le Fenua en France, participer à l'élection de Mister France, c'était une vraie opportunité et je ne voulais surtout pas la rater. Je me suis donné au maximum pour amener quelque chose sur notre Fenua.”



Peux-tu nous rappeler les causes que tu as défendues ?

“J’ai défendu la cause du cancer, car j'ai perdu mon papa de cette maladie pendant ma participation à l'élection de Mister Tahiti 2024. Ça me tenait vraiment à cœur de défendre cette cause, de soutenir les personnes malades, mais également de soutenir les familles qui ont un proche malade. J'ai pu, cette année, accompagner l'ICPF, l'Institut du cancer de la Polynésie française, sur diverses actions qu’ils ont mises en place. Je voulais aussi, grâce au titre de deuxième dauphin de Mister France, parler encore plus de cette cause au niveau national et intégrer, peut-être, la lutte contre le cancer en France.”



Est-ce qu'il y a des rencontres qui t’ont marqué ?

“En fait, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le partage avec les jeunes. Parce que les jeunes, quand ils nous voient, ils ont les yeux qui brillent. Ils voient le Mister Tahiti. Donc, moi, j'ai vraiment aimé, ils viennent à ma rencontre pour échanger sur mon parcours, leur parler de mon parcours, comment je suis arrivé là. En étant entrepreneur [Karl Chung Tan gère un restaurant familial à Moorea, NDLR], j'ai vraiment parlé avec eux de mon parcours, de mes études et comment je suis arrivé là où je suis aujourd’hui. Je leur ai justement parlé des risques qu'il faut prendre dans la vie.”



Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué récemment au Fenua ?

“Ce qui m'a marqué récemment, c'est plus le fléau de la drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui décèdent ou qui sont en état critique à cause de la drogue. Je demande aux gens d'arrêter de consommer si vous avez déjà commencé. Parce que dès que tu entres dans cette drogue-là, ça devient une addiction. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire dans la vie que de consommer de la drogue.”



Comment vois-tu l'avenir de la Polynésie Française ?

“Plus tard, je pense que ça peut s'améliorer au niveau du tourisme. J'espère que dans les années à venir, on va opter pour un tourisme durable avec l'écologie et la promotion de notre culture. Je pense que ça s'améliore de plus en plus. Donc, j'espère qu'on pourra mieux parler de la Polynésie à l'international et que les gens sachent qui nous sommes, qu’est que la Polynésie et ce qu'on fait ici. Il faudrait promouvoir notre culture, l'environnement et nos aînés.”



As-tu un message à faire passer à la population ?

“J'aimerais revenir sur mon titre de Mister Tahiti et les critiques sur mes origines asiatiques. J’ai été beaucoup critiqué lorsque j'ai gagné l’élection en 2024. Un nouveau candidat va être élu samedi soir. On ne sait pas lequel. J'aimerais passer un message de tolérance, qui permette d’accepter la personne, même si elle a une culture différente. Moi, je suis demi-asiatique et demi-Marquisien. Je suis Polynésien. Il ne faut pas juger les personnes sur leur apparence physique. S'ils ont le droit de participer à un concours en Polynésie, c'est qu'ils sont Polynésiens. Il faut accepter ça et ne pas critiquer. Parce que les familles voient tous ces messages, et ça peut créer de la tristesse ou un sentiment de mal-être. Pour ma part, ça va encore. J'ai fait abstraction de ça, et ça m'a donné une force pour décrocher l’écharpe de deuxième dauphin de Mister France. Cela m’a permis de me dépasser lors de cette élection, de montrer que je suis Polynésien et que je voulais ramener un titre. Voilà, c'était juste un message de tolérance et de bienveillance pour les futurs lauréats de Mister Tahiti.”



Comment vois-tu ta vie après Mister Tahiti ?

“Je pense que je vais accompagner encore le nouveau Mister Tahiti dans toutes ses activités, même en France. Je vais l’accompagner pour l’aider dans ce concours. Mais après, je pense reprendre le travail dans notre restaurant familial et le développer encore plus. Cette année, je n'ai pas pu travailler correctement en raison de mes activités de représentation. Je voudrais développer encore mieux l’entreprise parce que mon papa nous a beaucoup aidés.”



Propos recueillis par Toatane Rurua



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 23 Septembre 2025 à 18:00 | Lu 656 fois



