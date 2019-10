​Journée portes-ouvertes au centre Rima Here

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - La ministre de la Famille et des solidarités, Isabelle Sachet, a participé, mardi matin, à la journée portes-ouvertes du centre Rima Here, à Faa’a.



Isabelle Sachet était accompagnée des représentants à l’Assemblée Moehara Tupana, Teura Tarahu, Luc Faatau, et de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil, mardi lors de sa visite pour l'ouverture de la journée portes-ouvertes du centre Rima Here de Faa'a.



Placées sous le thème du recyclage éco-citoyen, les festivités ont été rythmées par l’inauguration de la nouvelle route qui mène au centre, par des expositions-ventes valorisant les créations des adhérents, et par un moment convivial partagé avec l’ensemble des partenaires présents qui se sont prêtés aux nombreuses prestations.



Lors de son discours, la ministre a rappelé l’objectif du Gouvernement qui est de mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de handicap mental en augmentant la capacité d’accueil de Rima Here, tout en s’inscrivant dans une démarche de qualité, de sécurité et de modernité.



S’adressant au public présent, la ministre a tenu à saluer les adhérents du centre qui participent, par leurs actes de citoyenneté à la préservation de l’environnement, au même titre que tout autre citoyen.



Avec le nouveau bâtiment inauguré en mars dernier et l’inauguration de la nouvelle route conduisant au centre, le Pays aura participé à hauteur de 60 millions Fcfp, via la DSFE (Direction des solidarités de la famille et de l’égalité), pour permettre une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap mental, en cohérence avec le leitmotiv lancé une semaine plus tôt : "pour des personnes extraordinaires, des moyens extraordinaires doivent être mis en œuvre".