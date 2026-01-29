

​Johnny Biret, de retour au ministère de l’Education

Tahiti le 23 février 2026. Par un arrêté pris le 20 février, Johnny Biret est nommé en qualité de directeur de cabinet auprès de la ministre de l’Éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture à compter du 13 février 2026.





Si ce nom n’est pas inconnu au ministère, c’est que ce même Johnny Biret a déjà été directeur de cabinet du ministre de l’Éducation et de la Culture, avec l’ancien ministre Ronny Teriipaia. Un poste qu’il avait quitté le 14 mai 2025 pour redevenir inspecteur de l’Éducation nationale au fenua.



Johnny Biret avait alors choisi de prendre ce poste plutôt que de continuer auprès du ministre Teriipaia. Il faut croire que le changement opéré à la tête du ministère avec la nomination de Samantha Bonet-Tirao l’a convaincu de faire à nouveau machine arrière.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 23 Février 2026 à 16:28 | Lu 1719 fois



