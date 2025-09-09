

​Jide Tehuritaua démis de ses fonctions d’adjoint au maire de Moorea

Tahiti le 25 septembre 2025 – Le sixième adjoint au maire de Moorea, Jide Tehuritaua, qui fait pourtant partie de la majorité vient d’être démis de ses fonctions et a été remplacé par Thierry Tapu. “C’est de la politique politicienne”, s’est indigné la minorité qui dénonce les manœuvres du tāvana Evans Haumani, car son adjoint se présente sur une liste autre que la sienne aux prochaines élections.



Les élus de Moorea ont été convoqués ce jeudi pour le conseil municipal. À l'ordre du jour plus d'une vingtaine de projets de délibérations à étudier tels que les modalités de remboursement des frais de missions des élus, la participation d'une délégation communale au 107e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France… Et dans le lot : le maintien ou non de Jide Tehuritaua dans sa fonction de sixième adjoint au maire.



“À quoi ça sert de venir voter ?”



Car c'est surtout ce projet de délibération qui a fait débat lors de cette réunion des élus municipaux. Notamment du côté de la minorité, puisque aucune explication plausible ne leur a été donnée, alors que l’intéressé, Jide Tehuritaua, fait partie de la majorité.



L'élu de Afareaitu, John Toromona, a lui aussi emboité le pas, et a dénoncé également le fait qu'avant même que élus votent pour le maintien ou non de Jide Tehuritaua en tant que sixième adjoint au maire, le tāvana Evans Haumani avait déjà préparé le projet de délibération précisant que le conseil municpal “a approuvé le non-maintien. Je ne comprends plus”, s’est outré John Toromona. “À quoi ça sert de venir voter ? Je ne comprends plus là”, a-t-il lancé au premier magistrat de l'île, Evans Haumani.



De son côté, l’élu de Paopao, Christiane Kelley s’est interrogée en s’adressant au maire : “La majorité a décidé de démettre Jide Tehuritaua de ses fonctions. Pour quelles raisons ? On ne sait pas. Et vous avez vos raisons.” Se tournant vers Jide Tehuritaua, elle l’interpelle pour savoir s’il est d’accord avec cette décision. “Ils sont libres de leur choix”, a-t-il répondu. L’élu a ensuite poursuivi en disant : “Si vous avez décidé autant le mettre directement et après on fait voter. Inutile de passer du temps dessus alors que vous avez déjà pris votre décision.”



“Tāvana Jide est malade et au niveau de sa fonction on attend de lui des choses à réaliser et ça ne l’est pas. Autant laisser à quelqu’un qui est vraiment dévoué la mission d’assurer ce poste (…). On ne va pas vous dire quelle est sa maladie, mais il est malade (…). C’est un poste qui l’oblige à aller sur le terrain et à rencontrer du monde (…) et aussi à encourager les agriculteurs à planter et assurer la foire agricole.” En effet, Jide Tehuritaua avait la délégation de l’Agriculture, et selon la première adjointe au maire, Elsa Keck, les élus étaient en attente de projets ou de résultats. En vain selon eux : “Rien n’a été soumis et c’est une des raisons.” L’intéressé a pourtant démenti les propos de la première adjointe en assurant que les foires agricoles qu’il a mises en place “se sont bien déroulées”.



“Si Jide est sur une autre liste où est le problème ?”



Jide Tehuritaua a finalement expliqué au conseil des élus municipaux qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en début d’année mais s’est interrogé en disant ne pas comprendre pourquoi à cinq mois des élections municipales, la majorité à laquelle il appartient décide de lui retirer ses fonctions de sixième adjoint au maire.



Il a ensuite regretté n’avoir pas été entendu par le tāvana de Moorea-Maiao, Evans Haumani, au sujet des routes qui desservent les vallées car selon lui lorsque les élèves se rendent à l'école ils marchent dans la boue. “Cela fait plusieurs années que je demande que cela soit réparé mais rien n'a été fait à Haapiti (...). Et heureusement, qu’il y a Jean Tehuritaua, un élu de la minorité, qui m’a aidé et a tout fait pour que nos routes soient cimentées. Je me suis dit que cela ne sert à rien que je reste dans la majorité et je suis allé voir d'autres personnes pour les prochaines municipales. C'est cela le ti’amaraa : il reste cinq mois et je suis libre de préparer l'avenir (…). S’ils veulent me retirer mes fonctions, je n’y peux rien”.



John Toromona a expliqué que si la décision de démissionner venait de Jide Tehuritaua à cause de sa maladie “cela serait passé comme une lettre à la poste. Mais là, c’est vous qui mettez en avant sa maladie pour lui retirer ses fonctions”. Et l’élu de Aferaitu de demander si, parmi les élus, l’un est malade “ses fonctions lui seront retirées ? Mais où allons-nous ?”



Christiane Kelley a d’ailleurs pointé du doigt l’absence répétées de certains élus lors des conseils municipaux. “Et on ne dit rien. Et je ne pense pas qu’il y ait que Jide qui soit malade parmi nous. Vous prenez sa maladie comme excuse pour lui retirer ses fonctions (…) alors qu’il était déjà malade (…). En fait Jide vient de dire qu’il se présente sur une autre liste. Est-ce la raison pour laquelle vous lui retirez ses fonctions ? Et alors si Jide est sur une autre liste où est le problème ? On votera contre.”



“C’est pour des raisons purement politiques et propres aux élections que vous allez lui retirer ses fonctions et que vous avez déjà mis quelqu’un pour qu’il n’s’en aille pas également. C’est de la politique politicienne”, a ajouté John Toromona.



Deux candidats ont présenté leurs candidatures, Julien Tuariihiinoa de la minorité face à Thierry Tapu de la majorité. Sans surprise ce dernier a été élu avec 21 voix pour, Julien a obtenu trois voix, cinq bulletins blancs et un bulletin nul ont par ailleurs été trouvé dans l’urne.

Jeudi 25 Septembre 2025




