​Jean-François Benhamza élu président du CA de la CPS

Tahiti, le 17 mai 2021 – Jean-François Benhamza, qui siège au titre du Medef dans le collège des entrepreneurs, a été élu lundi après-midi président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale. Il succède pour deux ans à Patrick Galenon.



Comme le veux le "gentlemen's agreement" en vigueur au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), un représentant du collège des employeurs a succédé lundi à un représentant du collège des salariés pour présider l'organe décisionnel de la caisse. Siégeant au titre du Medef au CA de la CPS, le réalisateur, producteur et gérant de Tahiti Vidéo Production, Jean-François Benhamza, a été élu président du conseil d'administration. Il succède au président de la CSTP-FO, Patrick Galenon, élu depuis deux ans.



Jean-François Benhamza est également membre du Syndicat des industriels de Polynésie française et siège à ce titre au Cesec. Il est également le président fondateur de l'association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel et membre fondateur de l'organisation des professionnels de l'économie numérique. Le bureau de la CPS doit se réunir mardi en début d'après-midi pour préparer le prochain conseil d'administration. Patrick Galenon en est le vice-président, Ronald Blaise le secrétaire et Dimitri Pitoeff le secrétaire-adjoint.