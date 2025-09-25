

​Jarry vient faire le “Bonhomme” à Tahiti

Tahiti, le 22 octobre 2025 - SA Productions annonce le retour à Tahiti de Jarry, dans son dernier spectacle Bonhomme, le jeudi 7 mai 2026, place To'ata.





Jarry n’en est pas à son coup d’essai, il tient à jouer chacun de ses spectacles jusqu'au bout du monde. De retour à Tahiti le jeudi 7 mai 2026 pour présenter son spectacle Bonhomme, c’est la troisième fois qu’il se produira sur notre île du Pacifique, après avoir fait salle comble en mars 2018 sur le motu de l'hôtel InterContinental Tahiti avec son show Atypique, puis en septembre 2022, avec Titre, au Grand théâtre.



Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? Le rire !



Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort.



Bonhomme, un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment : un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous.



Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour, ni l’amour.



Jarry est un humoriste, comédien et animateur français. Il a débuté sa carrière dans le théâtre avant de se faire connaître comme humoriste au début des années 2010 et rencontrer son premier succès avec le one-man-show Atypique, dans un style décalé et très personnel.



S'en suit son deuxième spectacle, Titre, tout aussi déjanté et apprécié du public. Bonhomme est sa dernière création qu'il joue depuis 2024 dans une tournée triomphale avec plus de 150 représentations. L'artiste est aussi bien connu de nos petits et grands écrans.



Pratique

Jeudi 7 mai 2026, place To'ata

Tarifs

Fosse assise

Chaise or : 8 000 francs

Chaise catégorie 1 : 7 000 francs

Tribunes

Cat. 1 : 6 500 francs

Cat. 2 : 6 000 francs

Cat. 3 : 5 500 francs



