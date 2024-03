​Inquiétudes autour de mail.pf

Tahiti, le 11 mars 2024 - Une large attaque aux spams a causé des soucis aux entreprises utilisant leurs courriers électroniques sur le domaine mail.pf. Onati assure que des solutions sont d’ores et déjà trouvées.





Le vendredi 1er mars, une entreprise du Fenua a été la victime d’une cyber-attaque au mail frauduleux. Une attaque qui n’est pas restée sans effets puisque l’ensemble de son carnet d’adresses, soit une centaine d’autres sociétés, ainsi que des mairies, en Polynésie française, toutes référencées en “mail.pf” sur leur messagerie, ont été par rebond attaquées par ce même mail frauduleux. Des milliers de mails qui ont saturé les boîtes et provoqué le bannissement de ces sociétés d’un grand nombre d’autres opérateurs comme Gmail, zoo, free, Hotmail, etc.

En effet l'adresse IP qui est utilisée par Onati pour effectuer l'envoi des emails a été blacklistée dans plusieurs bases de données référençant les serveurs d'e-mail à l’origine de spams.

Conséquence immédiate : les entreprises locales utilisant ce service d'e-mail professionnel en “mail.pf” n’étaient plus en mesure d'envoyer de courriers électroniques puisque les serveurs de réception les refusaient.

Fort heureusement, le souci sur l’adresse IP professionnelle ne s’est pas étendue à l’adresse IP servant à gérer les adresses des particuliers.

Un désagrément fâcheux à quelques mois des Jeux olympiques, à une époque où les séminaires sur la cybersécurité se multiplient en Polynésie française.

Dans une description du problème que Tahiti Infos s’est procurée, un ingénieur en cybersécurité a établi plusieurs solutions que Onati pourrait mettre en place : utiliser un relais reconnu pour l'envoi des e-mails, ce qui permettrait de transférer les risques liés aux mails malveillants vers ce prestataire ; utiliser plusieurs adresses IP au lieu d'une seule afin de répartir la charge d’envoi ; utiliser un antispam en amont de l'envoi, afin de garantir la bonne réputation des IP d’Onati ; et enfin que l'opérateur supervise son serveur e-mail...

Contactée, la direction de Onati nous a expliqué avoir travaillé à la résolution de ce problème toute la semaine dernière, immédiatement après qu’il lui a été signalé : “Nous avons mis en place une solution de contournement”, expliquait vendredi Christophe Bergues, directeur de Onati. “On a émis des tickets pour que Microsoft les ‘déblackliste’.”

Christophe Bergues assurait vendredi que “plusieurs centaines” de sociétés avaient pu être touchées par ce problème de mails. Une vingtaine seulement se seraient signalées, et Onati invite celles qui seraient victimes de ce problème à les contacter pour leur proposer, à leur tour, une solution de contournement.

Une solution que certains patrons d’entreprises trouvent un peu “légère” puisqu’aucune communication officielle après de ses clients n’a été faites de la part de Onati pour leur demander de surveiller les boîtes mails et repérer les dysfonctionnements.