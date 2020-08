​Il entend des voix qui lui ordonnent de voler

Pour le procureur de la République, qui a requis la révocation des trois mois de sursis auxquels avait été condamné le prévenu en septembre 2019 ainsi qu’une peine supplémentaire de trois mois de prison ferme, le jeune homme a expliqué qu’il entendait des voix afin de se dédouaner. « Il essaye de présenter les faits comme relevant d’un geste compulsif et dit entendre des voix. Or, les voix qu’il entend sont très simples. Elles sont celles d’un voleur qui se dit : « J’ai besoin d’argent, je n’ai pas travail. Alors je vais voler ». Pour le représentant du ministère public, si le jeune homme a commis tous ces vols, c’était uniquement pour acheter de l’alcool et du paka et « satisfaire ainsi ses propres errements ».



Une version « simpliste » selon l’avocate du prévenu, Me Isabelle Nougaro, qui a soutenu lors de sa plaidoirie que son client s’était réellement retrouvé dans une situation de précarité peu avant les faits : « Il avait perdu son emploi et l’on sait que ce n’est pas si facile d’en retrouver un sur l’île de Bora Bora. » Selon l’avocate, le jeune homme souffre de «carences affectives et physiques » évidentes et l’on sait que, dans la « construction infantile», la « kleptomanie » est révélatrice d’un « sentiment de l’ordre de l’abandon ».



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné le jeune père de famille à quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’à 117 heures de Travail d’intérêt général (TIG). Il a cependant choisi de ne pas révoquer la peine de trois mois de prison avec sursis à laquelle le prévenu avait été condamné en septembre 2019. Le mis en cause a également l’obligation de trouver un travail ou une formation et devra indemniser les victimes.