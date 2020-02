​Ice, pinces, tenailles et roulette russe

Tahiti, le 13 février 2020 - Trois individus ont été présentés en comparution immédiate jeudi pour répondre de lourds faits de “séquestration”, “menace de mort”, “extorsion”, “violence avec arme” et “détention d’armes”, le tout commis le 31 janvier à Faa’a sur fond de trafic d’ice et de règlement de compte. Les trois hommes, tous déjà connus de la justice, ont demandé un renvoi et seront jugés le 2 mars.



Le 2 février, un homme se présente à la gendarmerie de Faa’a pour porter plainte. Il explique aux enquêteurs que, deux jours auparavant, il a été séquestré par trois hommes dans une maison à Faa’a. Il désigne l’auteur principal des faits comme le boss d’un trafic d’ice. Il explique qu’il s’est retrouvé violenté par les trois prévenus qui ont menacé de lui “couper” les doigts et de le “défigurer” tout en exhibant des pinces et des tenailles prévues à cet effet. But de l’opération, faire en sorte qu’il ne soit pas identifiable une fois son éventuelle "exécution" accomplie. Les prévenus l’ont également menacé de mort en exhibant une arme, allant jusqu’à envisager de lui faire découvrir la “roulette russe”.