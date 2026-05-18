

​Homicide involontaire à Pirae en 2024 : le procès renvoyé au 30 juin

Tahiti, le 9 juin 2026 - Le tribunal correctionnel de Papeete devait examiner le dossier d'un homme de 62 ans poursuivi pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur après un accident mortel survenu à Pirae en mai 2024. L'affaire a été renvoyée au 30 juin prochain.



Les faits remontent au 3 mai 2024. Ce jour-là, un adolescent de 16 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture alors qu'il se trouvait sur un trottoir. La victime serait décédée sur le coup. Présent à l'audience, le prévenu, un homme de 62 ans originaire de Tahiti, est placé sous contrôle judiciaire depuis son interpellation, intervenue cinq jours après le drame. Cette mesure a été maintenue jusqu'à ce jour. Neuf personnes se sont portées parties civiles, parmi lesquelles plusieurs membres de la famille de la victime ainsi que la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Le tribunal examinera l'affaire sur le fond lors de l'audience fixée au 30 juin.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 9 Juin 2026 à 19:07 | Lu 791 fois



