​Hélicoptère à Raiatea : Les personnels de santé de Uturoa se défendent

Tahiti, le 8 avril 2020 – Attaqué sans véritable raison sur les réseaux sociaux, le syndicat des personnels de santé des îles Sous-le-vent a réagi mercredi à la polémique sur le transport par hélicoptère d’un couple entre Tahiti et Raiatea la semaine dernière, pour rappeler « qu’aucun médecin de l’hôpital d’Uturoa n’est intervenu dans la décision des autorisations accordées » pour ce transport.



Dans un communiqué diffusé mercredi, le syndicat des personnels de santé des Îles Sous-le-vent affilié à la CSTP-FO a tenu à recadrer le débat sur le transport par hélicoptère d’un couple entre Tahiti et Raiatea la semaine dernière. En plein confinement, l’arrivée à Raiatea le 1er avril dernier d’un hélicoptère amenant des visiteurs de Tahiti a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. « Afin de ne pas laisser entacher l’intégrité des médecins de notre hôpital, par les écrits sujets à caution de certains organismes », le syndicat précise « qu’aucun médecin de l’hôpital d’Uturoa n’est intervenu dans la décision des autorisations accordées à la famille de cette patiente. La responsabilité de ces autorisations ne peut d’ailleurs être le fait du corps médical qui n’en détient pas le pouvoir ». En conclusion, le communiqué souligne que la population des Raromatai doit « continuer de garder confiance dans son hôpital et, dans ses soignants. En ces temps compliqués, aucune polémique quelle qu’elle soit, ne doit altérer ou détruire cette confiance ».