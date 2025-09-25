

​Hao se mobilise pour Octobre Rose

Hao, le 20 octobre 2025 - Ce samedi matin, la salle omnisports Maroake Taharoa de Hao a pris des teintes de rose pour accueillir la deuxième édition d’Octobre Rose qu’organise sur place l’association Kiva. Un événement placé sous le signe du bien-être, de la prévention et de la solidarité, qui a rassemblé un large public venu de tout l’atoll.





Dès 8 heures ce samedi la salle omnisports Maroake Taharoa avait des airs de fête pour Octobre Rose avec une ambiance conviviale et colorée. Venus pour l’événement, il y avait bien entendu majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes, présents à l’appel de l’association Kiva. Le but : rappeler l’importance d’un dépistage précoce du cancer du sein. “Le dépistage peut sauver des vies”, rappelait d’ailleurs le slogan affiché pour l’occasion dans la salle.



Solidarité et prévention



Chaque participant a reçu une feuille de route et un quiz pour parcourir les huit ateliers mis en place pour l’événement. Une manière ludique d’apprendre tout en échangeant. Les stands mêlaient ainsi conseils de bien-être, informations sur la nutrition, exercices de relaxation, ateliers de maquillages et manucures, et même quelques séances de danse et de yoga doux. Le tout encadré par des bénévoles et des membres de l’association venus prêter main-forte à l’équipe de Kiva.



“Cet événement a été possible en grande partie grâce à une convention que nous avons signé avec l’association Amazones Pacific qui nous soutient depuis Tahiti mais également grâce à nos bénévoles et généreux donateurs locaux”, explique Tamatea Ruahe, vice-président de l’association Kiva. “Pendant cette matinée nous collectons aussi des fonds qui seront reversé à l’association Amazone Pacific pour les soutenir dans leur formidable travail. Cette année nous n’avons pas eu la chance d’avoir avec nous des représentant de la Santé mais nous avons été épaulés par Luce Segot une kinésithérapeute installé depuis peu sur l’atoll.”



Tout au long de la matinée, les échanges ont été riches et chaleureux, les māmā très impliquées ont pu partager leurs expériences avec les plus jeunes au travers d’activités de détente, tandis qu’un atelier de création permettait aux participants de déposer des messages d’encouragements sur un grand panneau en hommage aux femmes touchées par la maladie.



L’événement, qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants, s’est conclu par une séance de fitness et d’un tamure marathon pleine de sourires et d’émotion. Sous les guirlandes de ballons roses, la communauté de Hao a une nouvelle fois prouvé que la solidarité n’est pas un vain mot.



Pour la deuxième année consécutive, Kiva confirme aussi son rôle moteur dans la vie associative de l’atoll. Avec peu de moyens, mais une énergie et une détermination exemplaires, l’association réussit à mobiliser autour d’un message essentiel : ensemble, la prévention et la bienveillance peuvent sauver des vies.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 20 Octobre 2025 à 14:55 | Lu 206 fois



