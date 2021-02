​Gilles Hermitte nommé à la présidence du Civen

Tahiti, le 22 février 2021 - Gilles Hermitte est nommé président du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) pour un mandat de trois.



Gilles Hermitte prend la suite d’Alain Christnacht à la présidence du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) à compter du 2 mars prochain, pour un mandat de trois ans. Ce conseiller d’Etat, président de la cour administrative d’appel de Lyon, a été nommé par décret du président de la République, sur proposition du Premier ministre.



A 74 ans, Alain Christnacht, conseiller d’Etat honoraire qui avait été nommé en février 2017 à la tête de cette autorité administrative, n’a pas accompli deux mandats complets mais dépasse la limite d’âge fixée depuis la loi de 2019 de transformation de la vie publique.



Comme le Civen l’avait proposé afin de maintenir une continuité, les cinq membres de son collège dont le mandat était renouvelable sont reconduits pour les trois prochaines années. Il s’agit d’Anne Flüry-Hérard et de Jean-Philippe Vuillez, médecins nommés sur proposition du Haut conseil de la santé publique, en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie, de Blandine Vacquier, médecin nommée sur proposition du Haut conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie, de Florence Schmidt-Pariset, magistrate honoraire et de Benjamin Rajbaut, magistrat honoraire.



Norbert Telmon, médecin nommé en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels, prend la suite du docteur Daniel Rougé qui achève deux mandats complets et ne peut être renouvelé.



Eric Solary, médecin nommé sur proposition des associations de victimes et après avis conforme du Haut conseil de la santé publique est nommé en remplacement du docteur Abraham Béhar qui achève son deuxième mandat au Civen.



Le docteur Roland Bugat n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat. Il sera remplacé ultérieurement, précise le Civen.

Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est l’autorité administrative indépendante chargée d’instruire les demandes faites dans le cadre de l’application de la loi Morin pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.