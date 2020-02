​Fritch rassure les fonctionnaires d’Etat sur leur Sécurité sociale

Tahiti, le 13 février 2020 – Après la lever de bouclier des fonctionnaires d’Etat de l’Unsa Fenua contre les conclusions du rapport de la mission Igas-Iga-IGF en faveur de leur cotisation à la CPS, le président Edouard Fritch a confirmé aux représentants de l’union syndicale qu’un tel projet n’était « nullement à l’ordre du jour ».



A la suite de la grève des enseignants, la semaine dernière, concernant principalement le sujet de la retraite des fonctionnaires, une délégation du syndicat STIP-UNSA Fenua a été reçue, mercredi après-midi, par le président Edouard Fritch, accompagné de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, et de la ministre en charge du Travail, Nicole Bouteau, indique la présidence dans un communiqué. Le principal sujet abordé a été celui de la retraite des fonctionnaires d’Etat en Polynésie française. Le retrait de l’ITR est un sujet d’inquiétude et fait l’objet d’un point de l’Accord de l’Elysée qui mérite en effet l’ouverture de discussions conformément aux engagements pris, estime le Pays.



Par ailleurs, à la suite de la lever de boucliers contre la cotisation des fonctionnaires d’Etat à la CPS souhaitée par le rapport de la dernière mission Igas-Iga-IGF, le président Edouard Fritch a également confirmé que le rattachement des fonctionnaires d’Etat à la CPS pour l’assurance maladie n’était nullement à l’ordre du jour. Rappelons qu’il s’agit d’une question de compétence de l’Etat et que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avait également eu la même position dans une interview à Tahiti Infos juste avant sa visite en Polynésie il y a dix jours.