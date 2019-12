​Fritch offre l'après-midi des 24 et 31 décembre aux agents du Pays

Tahiti, le 23 décembre 2019 - Des demi-journées de vacances sont offertes par le président Fritch aux agents de l’administration et des établissements publics de la Polynésie française, les après-midi des 24 et 31 décembre.



La bonne nouvelle a été confirmée par un courrier en date du 20 décembre dernier, pour les 4663 agents des services de l’administration du Pays et de ses établissements publics : du temps supplémentaire pour organiser les réveillons de Noël et du Nouvel an, pour ceux qui n'ont pas pris de congés durant les fêtes.



Dans une missive adressée vendredi aux chefs de service et aux directeurs d’établissements publics, le président Fritch leur demande "d’autoriser les agents placés sous leur autorité à s’absenter l’après-midi des 24 et 31 décembre 2019", sous réserve des nécessités de service.



L’année dernière, les agents du Pays avaient eu droit à une journée complète de temps libre offerte par le chef de l'exécutif le 24 décembre. En revanche, ils avaient dû travailler normalement le lundi 31 décembre 2018.