​Francis Cabrel chanté par les élèves de la Mission

Tahiti, le 27 octobre 2023 – Dans le cadre d'un projet pédagogique sur la découverte des métiers, des élèves de l'école primaire de la Mission ont rencontré Francis Cabrel, ce vendredi à la présidence. Un moment d'échange et de partage unique où la chanson a évidemment pris le dessus.



Qu'est ce qu'un métier ? En quoi cela consiste ? Combien y’en a-t-il ? Autant de questions auxquelles les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école primaire de la Mission tentent de répondre dans le cadre d'un projet pédagogique dédié à la découverte des différents métiers. Et ce vendredi, à la présidence, certains d'entre eux ont eu le privilège de découvrir le métier de chanteur en compagnie de la star française, Francis Cabrel. “Le but est de donner des perspectives d'avenir aux enfants et de les initier à la réflexion sur le choix des métiers”, a expliqué Tinaya Tamata, institutrice. “Nous avons organisé ce projet de rencontre avec le chanteur Francis Cabrel pour, justement, que ces enfants puissent échanger avec un artiste accompli, auteur, interprète, et compositeur de renom.”



Une chance unique que les enfants ont eu à cœur d'immortaliser en préparant des chants et danses à l'attention de l'icone de la chanson française. Et notamment une reprise du fameux titre “Je l'aime à mourir”, traduite en partie en reo mā'ohi pour l'occasion. Une attention très appréciée par l'artiste : “C'est très beau en tahitien, vraiment. Je ne sais pas si je pourrais l'apprendre, mais pourquoi pas essayer, pour pouvoir la chanter un jour sur scène” confiait Francis Cabrel. De leur côté, les enfants n'ont pas caché leur joie de rencontrer ce “grand monsieur de la chanson française”, davantage écouté par leurs parents et grands-parents : “J'ai appris à le connaître en classe” ont pu dire certains, tandis que d'autres ont pu avoir un avant-goût dans leur foyer respectif : “J'écoute souvent ‘Petite Marie’ avec ma maman.”



Et afin d'en connaître davantage sur l'artiste et son parcours, les élèves ont pu prendre la parole à tour de rôle dans une séance de question-réponse des plus surprenantes ; avec notamment des questions très légères du type “Quel est votre fruit préféré ?”, et d'autres plus poussées “Comment fait-on pour écrire une chanson ?”. Amusé et très volontaire, l'artiste s'est plié à l'exercice avec honnêteté : “J'aime la mangue. J'aime le bleu du ciel. Ma première chanson, je l'ai écrite car j'étais amoureux d'une fille. J'avais 14 ans”, a-t-on ainsi appris du chanteur, qui a paru plus à l'aise à se livrer aux enfants qu'aux journalistes. D'ailleurs, l'artiste n'a pas su dire “non” à ces enfants impatients de chanter avec lui. C'est donc guitare à la main, et en duo avec le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, que s'est clôturé cette rencontre. En chanson, bien sûr.