

​Formation DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔME D’ÉTAT DE GRADE LICENCE 2026-2029



















LA FORMATION



Dates de formation : Du 28 septembre 2026 au 6 juin 2029

La formation préparant au diplôme d’état d’éducateur spécialisé se déroule sur trois années.

Elle comporte: 1517 heures de formation théorique dont 12h d’accompagnement individuel

1925 heures de formation (soit 55 semaines) de formation pratique (stages).

Un stage obligatoire de 7 mois est prévu en France au cours de la 2ème année de formation. La formation est découpée en 6 semestres et se décline autour de 4 blocs de compétences: BC1: Concevoir et conduire un accompagnement éducatif spécialisé

BC2: Favoriser et soutenir l’accompagnement des individus et des collectifs dans un but d’émancipation

BC3: S’inscrire dans une dynamique partenariale et territoriale en lien en œuvre des politiques de cohésion sociale

BC4: S’inscrire dans un contexte professionnel du travail social

LE MÉTIER

L’éducateur spécialisé exerce son activité dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale. Il intervient dans le secteur de la protection de l’enfance, de l’inclusion sociale, du handicap ou du grand âge. Il accompagne dans une démarche socio-éducative des personnes, des groupes ou des familles en difficulté, en situation de vulnérabilité ou de handicap, dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion en veillant au respect de leurs droits.



CONDITIONS D’ACCÈS



1- Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat, ou titre homologué inscrit au RNCP au moins de niveau 4

2- Satisfaire aux épreuves de sélection: admissibilité (écrit sur table de 3 h) le vendredi 21 août 2026

admission (entretien de 30 mn) du 7 au 10 septembre 2026 Formation financée par le Pays dans la limite de 20 places CONTACT



Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie

Rue de la Mission-Quartier du Bon Pasteur-PAPEETE

40 50 51 80

[email protected] La formation préparant au diplôme d’état d’éducateur spécialisé se déroule sur trois années.Elle comporte:La formation est découpée en 6 semestres et se décline autour de 4 blocs de compétences:L’éducateur spécialisé exerce son activité dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale. Il intervient dans le secteur de la protection de l’enfance, de l’inclusion sociale, du handicap ou du grand âge. Il accompagne dans une démarche socio-éducative des personnes, des groupes ou des familles en difficulté, en situation de vulnérabilité ou de handicap, dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion en veillant au respect de leurs droits.1- Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat, ou titre homologué inscrit au RNCP au moins de niveau 42- Satisfaire aux épreuves de sélection:Formation financée par le Pays dans la limite de 20 placesRue de la Mission-Quartier du Bon Pasteur-PAPEETE40 50 51 80





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Juillet 2026 à 13:39 | Lu 182 fois



