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​Formation DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔME D’ÉTAT DE GRADE LICENCE 2026-2029


​Formation DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔME D’ÉTAT DE GRADE LICENCE 2026-2029










LA FORMATION



 
Dates de formation : Du 28 septembre 2026 au 6 juin 2029
La formation préparant au diplôme d’état d’éducateur spécialisé se déroule sur trois années.
Elle comporte:
  • 1517 heures de formation théorique dont 12h d’accompagnement individuel
  • 1925 heures de formation (soit 55 semaines) de formation pratique (stages).
  • Un stage obligatoire de 7 mois est prévu en France au cours de la 2ème année de formation.
La formation est découpée en 6 semestres et se décline autour de 4 blocs de compétences:
  • BC1: Concevoir et conduire un accompagnement éducatif spécialisé
  • BC2: Favoriser et soutenir l’accompagnement des individus et des collectifs dans un but d’émancipation
  • BC3: S’inscrire dans une dynamique partenariale et territoriale en lien en œuvre des politiques de cohésion sociale
  • BC4: S’inscrire dans un contexte professionnel du travail social

 

LE MÉTIER


 
L’éducateur spécialisé exerce son activité dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale. Il intervient dans le secteur de la protection de l’enfance, de l’inclusion sociale, du handicap ou du grand âge. Il accompagne dans une démarche socio-éducative des personnes, des groupes ou des familles en difficulté, en situation de vulnérabilité ou de handicap, dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion en veillant au respect de leurs droits.

 

CONDITIONS D’ACCÈS



 
1- Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat, ou titre homologué inscrit au RNCP au moins de niveau 4
2- Satisfaire aux épreuves de sélection:
  • admissibilité (écrit sur table de 3 h) le vendredi 21 août 2026
  • admission (entretien de 30 mn) du 7 au 10 septembre 2026
Formation financée par le Pays dans la limite de 20 places
 

CONTACT



 
Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie
Rue de la Mission-Quartier du Bon Pasteur-PAPEETE
40 50 51 80
[email protected]
 

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Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Juillet 2026 à 13:39 | Lu 182 fois
           


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