​Formation DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔME D’ÉTAT DE GRADE LICENCE 2026-2029

LA FORMATION
La formation préparant au diplôme d’état d’éducateur spécialisé se déroule sur trois années.
Elle comporte:
- 1517 heures de formation théorique dont 12h d’accompagnement individuel
- 1925 heures de formation (soit 55 semaines) de formation pratique (stages).
- Un stage obligatoire de 7 mois est prévu en France au cours de la 2ème année de formation.
- BC1: Concevoir et conduire un accompagnement éducatif spécialisé
- BC2: Favoriser et soutenir l’accompagnement des individus et des collectifs dans un but d’émancipation
- BC3: S’inscrire dans une dynamique partenariale et territoriale en lien en œuvre des politiques de cohésion sociale
- BC4: S’inscrire dans un contexte professionnel du travail social
LE MÉTIER
CONDITIONS D’ACCÈS
2- Satisfaire aux épreuves de sélection:
- admissibilité (écrit sur table de 3 h) le vendredi 21 août 2026
- admission (entretien de 30 mn) du 7 au 10 septembre 2026
CONTACT
Rue de la Mission-Quartier du Bon Pasteur-PAPEETE
40 50 51 80
[email protected]