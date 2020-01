​Flosse et son appartement de campagne

Tahiti, le 26 janvier 2020 - Gaston Flosse n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale de Papeete, mais profite largement du contentieux électoral pour exister médiatiquement. Le 3 février prochain le leader du Tahoera'a table sur une nouvelle demande d'inscription avec cette fois six mois révolus de résidence à Papeete.



"C’est l’avant-dernière phase du premier round ". En toute transparence, Gaston Flosse a avoué, vendredi, le calendrier qui gouverne son action jusqu’à début mars, date du lancement de la campagne pour les municipales. Une élection à laquelle il compte participer à Papeete et défier le maire sortant Tapura, Michel Buillard.



Vendredi, le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière électorale a rejeté le recours du leader du Tahoera'a, Gaston Flosse, contre la décision de la commission de contrôle de la régularité des listes de Papeete qui avait refusé son inscription au nombre des électeurs de la capitale, le 10 janvier dernier. Le tribunal a ainsi confirmé l'incapacité, pour l’instant, de Gaston Flosse d'être inscrit à Papeete et par conséquent de s'y présenter aux élections municipales des 15 et 22 mars.



L'avocat de Gaston Flosse a annoncé dès vendredi matin qu'il engageait un recours devant la Cour de cassation. La juridiction parisienne sera le dernier recours possible du leader politique de 88 ans dans cette procédure en contentieux électoral politique. Elle est tenue de se prononcer en urgence avant le 7 février, mais son arbitrage pourrait être rendu dès cette semaine. Le tribunal motive sa décision par l'absence de "cuisine" dans le bail de location de l'appartement de Gaston Flosse au 4, rue François Cardella, siège du Tahoera'a huiraatira, à Papeete. Un élément qui a conduit le juge à dire que le "studio" en question ne pouvait pas constituer le "domicile réel" du leader orange. "Des chambres de bonne ont souvent des sanitaires ou une cuisine en commun. Ce n'est pas pour autant que l'on ne leur reconnait pas le statut de domicile", note l’avocat.



La décision relève aussi que le bail de sous-location que présente Gaston Flosse pour son domicile à Papeete ne remet pas en cause la destination "professionnelle" (bureau, salles de réunions, etc.) des lieux loués par la SCI Mapuru a Paraita, propriétaire de l’immeuble Wolher, à l’association Tahoera’a huiraatira. Faute de caractère privatif, les lieux occupés perdent la qualité de local d’habitation, donc de domicile.