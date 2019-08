​Fin de la grève dans les entreprises du BTP

PAPEETE, 29 août 2019 - L’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et les sociétés Poly Goudronnage, JB Lecaill, Bernard Travaux Polynésie et JL Polynésie se sont entendus sur des accords de fin de grève hier. Un protocole doit être signé aujourd’hui avec l’entreprise Fiumarella.



Quatre protocoles d’accord ont été conclus hier avec les sociétés Poly Goudronnage, JB Lecaill, Bernard Travaux Polynésie et JL Polynésie pour mettre un terme à la grève initié le 21 août. Mercredi un accord était signé avec la société Interoute.



"Les entreprises sont rassurées par les engagements pris par le gouvernement mardi, a expliqué hier Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP/FO. Nous avons obtenu plus d’un milliard de travaux supplémentaires d’ici la fin de l’année. Espérons que ce sera mieux distribué. Je suis confiant. Normalement on doit revoir le gouvernement avec l’ensemble des entreprises du bâtiment, fin octobre, pour voir où on en est."



Les syndicats attendaient notamment des sociétés JB Lecaill, JL Polynésie et Poly Goudronnage qu’elles s’engagent sur la suspension des plans de licenciements économiques actuellement en cours. Des protocoles d’accord ont été signés hier dans la journée allant dans ce sens et permettant de mettre un terme au conflit social. Au total, près d’une vingtaine de salariés étaient concernés, dans ces trois sociétés. La signature d’un protocole d’accord est prévue dans la matinée avec la société Fiumarella.