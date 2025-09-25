

​Filmer au tribunal conduit… devant le tribunal

Tahiti le 16 octobre 2025. Un homme sera jugé prochainement pour avoir filmé une audience du tribunal, sans autorisations.





Mardi dernier, lors de l’audience qui a mené à la condamnation de quatre personnes à des peines allant de 12 à 2 ans de prison dans une affaire d’ice, le compagnon d’une des prévenus, présent à l’audience, a sorti son téléphone portable pour filmer les débats.



Une attitude formellement interdite à tous, médias compris, pendant la tenue des échanges au tribunal. "Le compagnon d’une des prévenus a en effet été surpris par les escortes en train de filmer au moment du réquisitoire du magistrat du parquet", explique un communiqué de la procureure de la République, Solène Belaouar, ce jeudi.



"Le mis en cause a de suite été interpellé par la DTPN dans la salle d’audience et placé en garde à vue. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années déjà connu de la justice pour des faits de violences et de menaces de mort", poursuit le communiqué.



Dans ses écrits, la procureure explique que "une vidéo de plusieurs minutes" a été retrouvée sur le téléphone alors que l’intéressé expliquait avoir eu pour seule intention "de pouvoir tenir des proches informés du déroulement de l’audience".



Le parquet de Papeete rappelle que "l’enregistrement sonore ou visuel sans autorisation au cours d’une audience juridictionnelle est interdit quelles que soient les circonstances. Filmer, enregistrer ou prendre des photos au cours d’une audience constitue un délit pénal puni de 2 mois d’emprisonnement".



Le mis en cause a été poursuivi et sera prochainement jugé par la voie de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Son téléphone a été saisi.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Octobre 2025 à 16:30 | Lu 844 fois



