

​Falun Gong, méditation et répression

Tahiti, le 30 décembre 2025 - À l’occasion d’une semaine de vacances en Polynésie française, Shelley Shao, pratiquante de Falun Gong en Nouvelle-Zélande, a tenu à aller à la rencontre de la population pour parler de cette technique de méditation et alerter sur les exactions à l’encontre de ses pratiquants en République populaire de Chine. Entretien.





Pouvez-vous expliquer ce qu'est le Falun Gong ?

“C’est un exercice pacifique comme le tai-chi ou le yoga. C'est un enseignement gratuit, sans donations. Plus de 100 millions de personnes pratiquent globalement, dans plus de 100 pays. Il n'y a pas de limite d'âge pour le pratiquer.”



Quand a-t-il commencé ?

“Il a été introduit en Chine en 1992 par un maître nommé Li Hongzhi. C’est une technique de méditation qui vient du Qi Gong. Moi-même, j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong en Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivée. Pratiquer le Falun Gong pendant plus de 25 ans m’a permis de me maintenir en bonne santé.”



Nous sommes d’accord que c’est votre hygiène de vie qui est surtout efficace ?

“À travers le Falun Gong, nous promouvons la vérité, la compassion et la tolérance. C'est très discipliné. Les pratiquants du Falun Gong ne fument pas, nous ne buvons pas d'alcool et la pratique quotidienne de la méditation aide à préserver son corps. Nous nous disciplinons nous-mêmes. De cette façon, nous ne sommes pas seulement des bonnes personnes, nous avons aussi un corps en bonne santé.”



Vous avez cinq exercices à faire tous les jours ?

“Je les fais tous les jours. Nous pratiquons parfois le matin ou le soir, à notre convenance. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai fait qu'une demi-heure, c’est totalement libre.”



Beaucoup de choses sont dites sur le Falun Gong. Tout d'abord, que ses pratiquants sont pourchassés en Chine. Quel genre de pression avez-vous ?

“La pratique du Falun Gong a commencé en 1992. Jusqu'en 1999, il y avait plus de 100 millions de personnes qui pratiquaient le Falun Gong en Chine. Ce nombre a commencé à inquiéter les membres du Parti communiste. Et le leader a pensé que c'était une menace pour son pouvoir. Le Parti communiste est athéiste, il ne supporte pas que les gens croient en autre chose que les valeurs du parti. Ils ont dit non à Dieu, non à la croyance. Même nos valeurs ne sont pas autorisées en Chine.”



Le Falun Gong est un mouvement politique ?

“Pas vraiment. Mais il est marqué comme anti-société en Chine. C'est juste qu'il y a trop de gens qui pratiquent. Du jour au lendemain, le 20 juillet 1999, c’est devenu illégal de le pratiquer. Et puis, la persécution a alors commencé. Le Parti communiste a fait la persécution non seulement en Chine, mais aussi à l’international. Toutes les ambassades chinoises et les consulats ont une liste noire. Même si nous sommes en Nouveau-Zélande, ils ont une liste noire pour tous les pratiquants du Falun Gong en Nouveau-Zélande. Je ne suis jamais retournée en Chine. Si je retourne en Chine, je serai mise en prison à mon arrivée à l'aéroport.

(Une amie à ses côtés explique) En 2003, j’ai pratiqué le Falun Gong chez moi. Certains voisins l’ont rapporté aux autorités pour recevoir de l'argent du gouvernement. La police est venue et sans jugement, j’ai été emprisonnée pendant trois ans. Cette méditation est une sorte de crime en Chine. Des gens ont même été tués pour la transplantation d'organes.”



Ce n'est pas un mouvement religieux ?

“Non, pas du tout. Ce n'est pas une religion. Les religions ont un temple ou une église. Le Falun Gong, pas du tout. Nous ne prions pas, n’avons pas de temple ou d’église. C’est juste de la méditation.”



Il est dit beaucoup de choses sur le fondateur Li Hongzhi, sur des sites sérieux et non pilotés par le gouvernement chinois. Il serait complotiste, d’extrême droite, soutiendrait Donald Trump et les théories de QAnon, expliquerait que les extraterrestres essayent d'exploiter et corrompre les humains, de les remplacer par des clones, que selon lui le métissage serait une abomination. Qu’en pensez-vous ?

“C'est une propagande du Parti communiste chinois.”

Bien-être, répression et malaise

Le Falun Gong (pratique de la roue de la loi), dont le nom officiel est Falun Dafa (grande loi de la roue de la loi), est un mouvement spirituel inspiré du Qi Gong créé par Li Hongzhi. Son enseignement combine la pratique de la méditation, avec des exercices aux mouvements lents et souples, ainsi que le travail sur soi à travers ce qu'il appelle les trois principes fondamentaux : l'authenticité, la bonté et la tolérance. En dépit du fait que les universitaires occidentaux le considèrent comme un nouveau mouvement religieux, les adeptes refusent catégoriquement cette classification.



Le Parti communiste chinois, après avoir tenté de réguler sa pratique, devient hostile au Falun Gong et commence en 1999 la répression de cette pratique sur son territoire. Le Bureau 610 est créé, afin de coordonner cette répression et les pratiquants sont dénoncés et arrêtés à travers la Chine. Lors de leur emprisonnement, ils sont sujets à de mauvais traitements ainsi qu'à des prélèvements d'organes non consentis. Le Falun Gong continue d'être pratiqué clandestinement en Chine. Il s’est également développé en dehors de la Chine.



Depuis 1999, les violations massives des droits de l'homme dans la répression du Falun Gong sont dénoncées par le Parlement européen, les rapporteurs spécialisés des Nations unies, des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières, le MRAP, la Fondation pour la recherche sur le laogaï, d’autres ONG ainsi que des gouvernements et personnalités dans le monde entier.



Bien que le Falun Gong soit une technique de bien-être répandue dans le monde, son fondateur, Li Hongzhi, reste un personnage énigmatique et clivant. Dans ses écrits et une interview au Times, il a affirmé que des extraterrestres sont présents sur Terre, tenu des propos apocalyptiques et critiqué le métissage. Le journal des pratiquants du Falun Gong, The Epoch Times, a soutenu le président Donald Trump et relaie les théories conspirationnistes de QAnon et de la droite américaine contre le Parti démocrate parce que celui-ci est perçu comme trop favorable à la Chine communiste.

