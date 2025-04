Tahiti le 31 mars 2025. Les élèves habitant de Moorea et scolarisé sur Tahiti ont jusqu'au 16 avril 2025 pour remplir le formulaire "enquête de satisfaction sur le transport scolaire maritime".





La DGEE souhaite assurer aux élèves, étudiants, familles ainsi qu'aux personnels les meilleures conditions de scolarité et d'exercice au sein des structures scolaires.



Aussi, cette enquête a été lancée auprès des élèves et étudiants habitant à Moorea et scolarisés à Tahiti. Il est destiné à aider la DGEE à améliorer la qualité du service public.