​Encore un jeune homme poignardé à Toahotu

Tahiti, le 3 février 2025 – L’incident s’est produit samedi, dans le quartier Vaihi. La victime a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Son agresseur a été placé en garde à vue.





Triste loi des séries à Toahotu, où un jeune homme avait déjà été poignardé le soir du Nouvel An.



Cette fois-ci, l’incident s’est produit au PK 6, dans le quartier Vaihi, non loin de l’école maternelle Haitama. Selon nos informations, samedi 1er février, en fin d’après-midi, un jeune homme d’une vingtaine d’années a été poignardé par un autre jeune homme du même âge. Les pompiers, la police municipale et les gendarmes sont intervenus sur place. La victime a été évacuée au centre hospitalier de Taaone (CHPF). Son pronostic vital n’est pas engagé. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour préciser les circonstances de cette agression.



​“C’est du jamais-vu”

Ce nouveau fait divers glaçant n’avait pas encore fait le tour du quartier, ni de la commune, ce lundi matin. Un voisin confirme avoir entendu des cris “anormalement forts” ce jour-là, sans se douter qu’un tel drame s’était produit. “Je viens d’apprendre la nouvelle par un tonton qui habite plus haut. C’est dangereux : ça fait peur !”, déplore un autre riverain, parent éloigné de la victime. Il y a aussi ceux qui préfèrent “ne pas s’en mêler”.



Pour le maire de Taiarapu-Ouest, ces actes de violence sont “choquants” et “il faut réagir”. “Deux fois cette année, c’est du jamais-vu dans notre commune ! On va essayer de comprendre ce qui s’est passé pour tenter d’y remédier au niveau de la commune, avec les référents de quartier et les associations”, conclut Tetuanui Hamblin.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 3 Février 2025 à 11:34 | Lu 6644 fois