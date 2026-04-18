

​Encore un espoir d’accrocher le Big 4

Tahiti, le 4 mai 2026 - Le moment décisif est arrivé pour l'OFC Pro League, alors que les huit clubs se retrouvent en Nouvelle-Zélande pour la conclusion de la première compétition de football professionnel d'Océanie.





Douze rencontres se dérouleront à Auckland, réparties entre les groupes Leaders et Challengers, ainsi que quatre matchs à élimination directe – dont les demi-finales, les demi-finales et la finale – qui couronneront le champion de cette première édition de l'OFC Pro League.



L'Eden Park et le Go Media Stadium accueilleront les matchs, le premier étant le stade où se jouera la finale le dimanche 24 mai.



Avec des enjeux plus élevés que jamais, on peut s’attendre à encore plus de buts, de suspense et de performances individuelles exceptionnelles, pour clore en beauté cinq mois historiques pour le football dans le Pacifique.



Le groupe des Leaders débutera le mercredi 6 mai au Go Media Stadium avec deux matchs décisifs. Les deux meilleures équipes de la saison régulière, Auckland FC et South Melbourne FC, s'affronteront pour la troisième fois cette saison, tandis que South Island United rencontrera Bula FC. Ces quatre équipes luttent pour décrocher une place directe en demi-finale en terminant parmi les trois premières.



Après avoir accueilli la première journée de la compétition en janvier, l’Eden Park sera le théâtre du coup d'envoi du groupe des Challengers le jeudi 7 mai (mercredi en Polynésie). Solomon Kings FC affrontera Tahiti United, tandis que Vanuatu United FC se mesurera à PNG Hekari FC.



Le troisième derby néo-zélandais de la saison sera l'événement phare du reste des rencontres du groupe des Leaders, le mardi 12 mai à l’Eden Park. Auckland FC accueillera également Bula FC trois jours plus tôt, le samedi 9 mai, au même endroit.



Trois duels 100 % mélanésiens seront au cœur des débats du groupe des Challengers, et la dernière journée, le mercredi 13 mai, décidera des équipes qui poursuivront leur parcours.



Le vainqueur du groupe des Challengers affrontera ensuite le quatrième du groupe des Leaders au Go Media Stadium le dimanche 17 mai, les deux demi-finales étant programmées le mercredi 20 mai.



Le vainqueur de la première édition de l'OFC Pro League sera couronné le dimanche 24 mai à l’Eden Park – un moment historique pour le football océanien.



Après avoir vu ses espoirs de qualification pour le groupe des Leaders s'envoler face à South Melbourne FC (8-1) à Ba, Tahiti United doit se relever pour le groupe des Challengers.



“Ce fut un défi de taille, mais aussi une excellente opportunité pour l'équipe, notamment pour les jeunes joueurs et les autres membres de l'effectif, de s'affirmer au fil des journées. J'ai hâte de voir de nouveaux progrès lors des prochaines journées”, explique Samuel Garcia, l’entraîneur de l’équipe. “C'est également l'occasion de remercier tous ceux qui ont rendu possible notre participation à la Pro League 2026. On nous avait promis une révolution dans le football océanien, et nous l'avons vécue. Nous terminerons cette première saison avec de grands matchs et de merveilleux souvenirs”, a-t-il conclu.



L'équipe de Samuel Garcia a montré des éclairs de génie tout au long de sa campagne, notamment en récoltant sept points en trois matchs à Suva lors de la 5e journée. Le défi sera de concrétiser ce potentiel à Auckland.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 4 Mai 2026 à 20:15 | Lu 178 fois



