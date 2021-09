​Encore du sursis pour l'ancienne gérante de Haumani Sécurité

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Le tribunal correctionnel a condamné, mardi, l'ancienne gérante de Haumani Sécurité à un an de prison avec sursis et à l’interdiction de diriger une société pendant cinq ans. Elle était poursuivie pour banqueroute et avait accumulé un passif de 140 millions de Fcfp auprès de la CPS entre 2014 et 2019.



Condamnée déjà en août 2020 à un an de prison avec sursis pour abus de bien sociaux, commis entre 2010 et 2013, l'ancienne gérante de la société Haumani Sécurité a vu ce mardi une nouvelle peine lui tomber dessus. Le tribunal correctionnel l'a une nouvelle fois condamnée à un an de prison, assorti entièrement d'un sursis, pour “banqueroute par aggravation du passif”. La quadragénaire avait en effet accumulé entre 2014 et 2019, un passif de 140 millions de Fcfp auprès de la CPS, tout en continuant à se verser, à elle et à son père, co-gérant de la société, des revenus mensuels de 600 000 Fcpf. Une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans a également été prononcée.

Le père a écopé de son côté d'une peine de deux ans de prison avec sursis et l'interdiction de gérer une entreprise pendant dix ans. En plus des faits de banqueroute, l'intéressé n'avait pas les qualifications et les agréments nécessaires pour diriger une entreprise de sécurité.