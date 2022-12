​En 2023, il faudra relever "des défis majeurs"

Tahiti, le 30 décembre 2022 – Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a adressé vendredi ses "vœux aux concitoyens de Polynésie française". S'il souhaite que 2023 soit "l'année du dynamisme retrouvé", le représentant de l'État rappelle également qu'elle sera "un moment fort de la vie institutionnelle polynésienne" et engage la population à aller voter lors des élections territoriales qui auront lieu en avril prochain.



"S'élever, se distinguer, sans se séparer des autres hommes". C'est par ces mots empruntés à l'écrivain Jean d'Ormesson que le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a souhaité remercier "ceux qui se soucieront encore des plus faibles en 2023". Dans ses "vœux aux concitoyens de Polynésie française" diffusés vendredi, le représentant de l'État a souhaité formuler ses pensées pour "tous ceux qui traversent des moments de peine, de deuil et de solitude, qui peinent à se loger ou à trouver un emploi" et "tous ceux qui sont malades".



Après "des années marquées par l'incertitude du lendemain et les inquiétudes face à la maladie", le haut-commissaire note que "la situation s'améliore pour le fenua" alors que la "situation touristique est proche de celle de 2019" et que les "entreprises polynésiennes ont été résilientes face à la crise". Une résilience qu'il attribue aux aides de l'État, "d'un montant exceptionnel" et aux aides du Pays qui ont permis de "compenser les pertes de revenus et de préserver l'emploi".



Dans ses vœux, Éric Spitz rappelle également que dans les mois à venir, la Polynésie pourra affirmer "sa place dans le monde" avec la tenue des Jeux olympiques de surf en 2024. En 2023, "il nous faudra aussi relever, collectivement, des défis majeurs". En conclusion, le haut-commissaire engage les Polynésiens à aller voter lors des élections territoriales, "un moment démocratique essentiel" pour le fenua.