​Emploi local : Les greffiers reçus à la présidence

Tahiti, le 8 août 2022 – Les greffiers CEAPF du palais de justice, représentés par leurs délégués syndicaux, ont été reçus lundi par la directrice de cabinet du président Fritch, Marie-Laure Denis, afin d'aborder la nomination, en Polynésie, d'une greffière métropolitaine. Au terme de cet entretien, Marie-Laure Denis a assuré que le Pays allait “solliciter le garde des Sceaux et rappeler l'importance de sanctuariser les postes CEAPF de Polynésiens”.



Informés, le 27 juin dernier, de la nomination au palais de justice de Papeete d'une greffière métropolitaine en provenance de Toulon, les greffiers du corps d'État de l'administration pour la Polynésie française (CEAPF) avaient manifesté leur désapprobation en demandant notamment la nomination des greffiers locaux fraîchement admis lors d'un concours qui n'avait pas eu lieu depuis huit ans.



Après avoir reçu le soutien des députés Moetai Brotherson et Tematai Le Gayic, les greffiers, représentés par leurs délégués syndicaux, se sont entretenus lundi après-midi avec la directrice de cabinet du président Fritch, Marie-Laure Denis. Au terme de cet entretien, le secrétaire génaral adjoint de O Oe To Rima-Justice, Angel Flores, s'est dit “confiant” : “Nous avons interpellé le gouvernement sur sa responsabilité face à l'emploi en Polynésie pour des Polynésiens. C'est à lui, maintenant, de mener la bataille. Nous défendons l'intérêt des agents de la justice, le président se doit de défendre l'intérêt des Polynésiens”.



Préservation du corps CEAPF



De son côté, la secrétaire générale de CSTP-FO Justice, Heiomui Omitai, s'est dite persuadée qu'une action allait être menée au niveau national : “Ils ont bien compris que notre préoccupation est la préservation du corps CEAPF. Nous avons eu l'assurance que le président Fritch sera informé et qu'une action sera menée au niveau national. Nous leur avons bien fait comprendre que la nomination de cette greffière avait été faite un peu en catimini car il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information quant aux conditions dans lesquelles elle vient. Nous ne connaissons même pas son nom de famille.”



Un sujet “complexe” pour la directrice de cabinet du président, Marie-Laure Denis, qui a salué un “moment d'écoute importante” à l'issue de la réunion : “C'est un sujet compliqué car il faut savoir que la Polynésie n'est pas compétente pour les fonctionnaires de la justice mais il était important pour le président qu'on les reçoive car c'est un engagement de très longue date de sa part que les postes de fonctionnaires du CEAPF soient prioritairement affectés pour des recrutements de Polynésiens”. Désormais, le Pays estime “disposer d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir solliciter directement le garde des Sceaux, Éric Dupont Moretti, et rappeler l'importance de sanctuariser ces postes CEAPF pour des Polynésiens.” Bien que rassurés, les greffiers n'excluent cependant pas la possibilité de faire grève si la situation n'évolue pas.