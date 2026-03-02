

​Émile Otcenasek se lève à Papara

Tahiti, le 5 mars 2026 - Retraité impliqué dans le secteur primaire et la gestion du rāhui de Papara, Émile Otcenasek mène la liste Ruaroa a Vevo mai aux élections municipales. Une première pour le candidat qui compte parmi ses priorités la création d’une “brigade verte” en faveur de la préservation de l’environnement et le “retour” à un service de police municipale sans interruption nocturne.





Jeune retraité de 58 ans, Émile Otcenasek a travaillé pendant une trentaine d’années à la Brasserie de Tahiti, où il a terminé sa carrière en tant que technicien supérieur. En couple, père de quatre enfants et grand-père d’un petit garçon, il se consacre aujourd’hui à l’agriculture, la pêche et l’apiculture. Trésorier de la fédération Te Marae Mo’a, il est membre fondateur du comité de gestion du rāhui de Papara, qui compte deux zones de pêche réglementée (ZPR) à Patere et Atimaono. “J’ai grandi dans la pêche et on voulait faire quelque chose pour Papara. On était inquiet, car on voyait le nombre de poissons décliner et l’environnement se dégrader”, remarque-t-il.



​“Une nouvelle équipe”

Ancien colistier de Michel Snow, Émile Otcenasek a exercé la fonction de conseiller municipal à Papara de 2008 à 2014, dans l’opposition. Ces dernières années, il a pris ses distances avec la politique, avant de revenir en tant que tête de liste pour la première fois. “On voit bien que Papara décline depuis une dizaine d’années. Rien n’avance et tout le monde se plaint. Il est temps de bouger !”, poursuit-il. Fidèle au Tavini, il se définit aujourd’hui comme un indépendantiste modéré.



Sa liste, Ruaroa a Vevo mai, est toutefois sans étiquette politique. Elle compte 33 colistiers et deux suppléants issus de différents secteurs d’activité, dont Moerani Lehartel, aquaculteur spécialiste des bénitiers, qui devait initialement mener le groupe. Deux anciens adjoints issus de la majorité figurent également sur la liste. “On est une nouvelle équipe avec plein de qualités différentes”, analyse Émile Otcenasek.



​Secteur primaire et environnement

Sans surprise, au programme : “L’eau, l’eau, l’eau, ça reste la priorité à Papara, comme les autres listes, parce que ça n’avance pas. Il faut réparer les fuites et rénover le réseau. Tout dépend de la volonté du maire”. Le candidat estime par ailleurs qu’il est urgent de faire un point sur les ressources humaines communales : “Ça a été trop politisé avec des mises au placard de certains agents”. Il souhaite “le retour d’une police municipale 24h/24 avec un budget à retravailler et des agents à recruter”.



Le secteur primaire et l’autonomie alimentaire font également partie des priorités. Pour Émile Otcenasek, il s’agit notamment de “soutenir les petits agriculteurs et artisans” en commençant par leur proposer un lieu de vente adapté, le chapiteau du marché n’étant pas aux normes. Autre source d’emplois sur laquelle il compte miser : le développement de l’aquaculture dans le lagon de Papara. En matière d’environnement, il envisage de soutenir les associations et d’instaurer “une brigade verte pour verbaliser les contrevenants et faire des rondes”. Quant à la relance du traitement des déchets verts, elle pourrait passer par “la valorisation en compost pour les fa’a’apu des professionnels et des particuliers”.



Pour la jeunesse, Émile Otcenasek mise sur la rénovation des infrastructures existantes, mais pas seulement : “À la Carrière, il y avait un projet de salle à l’étude qu’il faut relancer, car ce quartier manque cruellement de site sportif”. Quant au sujet “délicat” des car-bass, il estime qu’il faut “fixer des règles avec les associations”.



En tournée dans le quartier Tiama’o ce mardi, les colistiers de Ruaroa a Vevo mai ont prévu de sillonner les six secteurs de Papara avec des réunions publiques en soirée.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 5 Mars 2026 à 09:06 | Lu 194 fois



