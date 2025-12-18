

​Embarquez avec Sylvie Chokron pour un voyage au cœur du cerveau

Tahiti, le 7 janvier 2026 - Directrice de recherches au CNRS et à l'Université de Paris, enseignante, auteure, la neuropsychologue Sylvie Chokron est de passage au Fenua. Elle animera une conférence tout public le 13 janvier sur le cerveau. L’opportunité pour elle de mettre en évidence le lien entre cet organe mystérieux et fascinant et nos activités du quotidien.









Vous allez animer une conférence sur le cerveau en tant que neuropsychologue, pouvez-vous expliquer à quoi correspond cette spécialité ?

“Les neuropsychologues étudient le lien entre le cerveau et les comportements. Et cela sera le propos de la conférence. Plus précisément, je décrirai les liens entre le cerveau et certains comportements de notre quotidien.”



Pouvez-vous nous donner des exemples ?

“Savez-vous ce qu’il se passe dans le cerveau quand nous avons faim, que nous allons au spectacle, que nous lisons ou que nous rions ? Tous ces comportements apparemment anodins, futiles pour certains, témoignent d’une activité cognitive complexe. Prenons le rire, par exemple : il passe pour une activité triviale. En analysant ce qui se passe dans le cerveau on se rend compte qu’en riant une personne analyse très rapidement une situation, perçoit ce qui peut être surprenant, confirme qu’il n’y a pas de danger. En situation de rire, nous activons la même région qui est activée lorsque nous résolvons un problème ! C’est tout un système qui est boosté. Et c’est très sympathique d’expliquer cela au grand public.”



Pourquoi vous intéressez-vous aux situations du quotidien en particulier ?

“En tant que chercheur, nous travaillons souvent sur des fonctions assez sérieuses, l’attention, la mémoire, etc. Il me paraissait important d’expliquer aux gens ce qui se passait dans la vie de tous les jours lorsque nous sommes résilients, optimistes, courageux, lorsque nous contemplons une œuvre, pratiquons un art, lisons… La lecture, justement, est particulièrement importante.”



Dans une société connectée, le message n’est pas anodin.

“J’irais plus loin. Je pense que la lecture peut nous sauver dans ce contexte de surexposition aux écrans. Elle met en jeu des processus d’attention, de jugement, d’empathie, d’imagination… Par exemple, en lisant une phrase comme : ‘Il se tenait devant le lac au crépuscule’, le cerveau va créer une image. Laquelle sera différente d’une personne à l’autre, et peut-être même d’un jour à l’autre chez une même personne. La lecture booste de nombreuses capacités sans même que l’on s’en rende compte. Certains comparent l’arrivée de l’imprimerie avec celle des écrans dans l’histoire de nos sociétés, mais cela n’a rien à voir. Les conséquences ne sont pas les mêmes.”



Pour quelles raisons ?

“Parce que nous n’activons pas du tout les mêmes zones en lisant et en scrollant.”



La lecture sur écran a-t-elle les mêmes vertus que la lecture sur un livre imprimé ?

“Non, les bénéfices d’une lecture sur papier sont supérieurs. L’objet livre est associé à une perception multimodale via le toucher, le mouvement des pages tournées, l’odeur parfois… Cela étant dit – et même si l’expérience n’est pas la même –, il est déjà bien de lire sur une liseuse. L’important c’est de lire. Je pense vraiment que la lecture peut sauver notre cerveau. Si l’on cesse cette activité, il faut être conscient de ce que l’on perd.”



Vous avez l’habitude de vulgariser la science à l’écrit et de vous adresser oralement au grand public. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages, vous signez une chronique régulièrement dans le journal Le Monde et animez de nombreuses conférences, d’où vient cette appétence pour la communication ?

“Cela a commencé par une opportunité il y a 20 ans, l’écriture d’une chronique dans un magazine santé. De fil en aiguille j’ai développé l’activité. J’adore transmettre, j’enseigne beaucoup et il me semble que c’est un gain pour tous, qu’il s’agisse des chercheurs comme du grand public. Il faut expliquer simplement des choses compliquées. Les sciences sont intimement liées à des problématiques de société comme la santé, la prévention… Elles apportent des réponses, permettent de faire des choix.”

Pratique À quoi servent les rêves ? Comment sont-ils fabriqués dans notre cerveau ? Est ce que tout le monde rêve ? Comment fonctionne notre mémoire et comment en prendre soin ? Que se passe-t-il lorsque l’on est au spectacle ? La pratique de l’art, de la musique, de la danse modifient-elle notre cerveau ?

C’est à toutes ces questions que tente de répondre Sylvie Chokron qui proposera un voyage au cœur de l’organe le plus mystérieux et le plus fascinant du corps humain.

• Conférence le mardi 13 janvier à 18 heures à l’association philanthropique chinoise.

Entrée libre et gratuite.

Pour en savoir plus



Sylvie Chokron est l’auteure de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique dont “Plongez dans votre cerveau” paru aux Presses de la cité.



À travers une série d'entretiens menés par l'auteure, le lecteur entre dans la tête d'un astronaute, d'une reporter de guerre, d'un parfumeur de luxe, d'une cuisinière de talent, d'un musicien de génie, d'un aiguilleur du ciel ou bien encore d'une traductrice renommée.

Rédigé par Propos recueillis par Delphine Barrais le Mercredi 7 Janvier 2026 à 14:11 | Lu 312 fois



