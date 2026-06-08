

​Élagage réussi pour l’arbre aux oiseaux

Tahiti, le 2 juillet 2026 - Le centre-ville de Taravao a été le théâtre d’une opération peu commune, ce jeudi matin : l’élagage d’un manguier avec un double enjeu de sécurisation, à la fois pour les usagers de la route et pour la colonie de Noddis noirs. “Aucun nid habité n’est tombé”, a salué la représentante de la SOP Manu dans le cadre de cette intervention menée en concertation avec la Direction de l’équipement et la commune de Taiarapu-Est.





C’est une opération de haut vol qui s’est tenue ce jeudi matin, vers 10 heures, à une intersection bien connue du centre-ville de Taravao. Nacelle et tronçonneuses étaient de sortie pour procéder à l’élagage annoncé de l’arbre aux oiseaux, ce manguier qui héberge une importante colonie de Noddis noirs (‘ōio). Nécessaire pour des raisons de sécurité,

C’est une opération de haut vol qui s’est tenue ce jeudi matin, vers 10 heures, à une intersection bien connue du centre-ville de Taravao. Nacelle et tronçonneuses étaient de sortie pour procéder à l’élagage annoncé de l’arbre aux oiseaux, ce manguier qui héberge une importante colonie de Noddis noirs (‘ōio). Nécessaire pour des raisons de sécurité, cette intervention avait fait l’objet d’une concertation préalable entre la Direction de l’équipement (DEQ), la commune de Taiarapu-Est et la Société d’ornithologie de Polynésie (SOP) Manu. Une partie de l’arbre était effectivement fragilisée : une branche morte était encore tombée en début de semaine, exposant les usagers de la route à un risque d’accident.

​SOP Manu sur place

Le bûcheron, accompagné d’un second agent, est intervenu avec précaution ; il est allé jusqu’à mettre un oiseau en sécurité sur son épaule. L’élagage ciblé s’est déroulé en suivant les conseils de la responsable du centre de soins de la SOP Manu, Juliette Beaumont. “L’objectif, c’était de détruire le moins de nids possible et de récupérer les oiseaux non volants. Ça s’est très bien passé. Aucun nid habité n’est tombé. La nature est bien faite : la plupart des nids inoccupés étaient sur des branches qui menaçaient de tomber”, remarque-t-elle. “Je suis soulagée ! Les intervenants ont fait vraiment très attention. Ils ont fait l’effort de garder tous les nids qui pouvaient être conservés en laissant un maximum d’embranchements. Il reste encore beaucoup de nids habités”, poursuit-elle. Un juvénile, quatre poussins et quelques œufs ont été pris en charge par la soigneuse : “Pour les œufs, ce n’est pas toujours évident, mais on va essayer. Pour les oiseaux, on va les élever au centre de soins de Toahotu jusqu’à ce qu’ils puissent prendre leur envol.”



Quant au manguier, il reste sous surveillance. Des bourgeons ont été volontairement conservés pour favoriser la repousse, ainsi que certaines branches pour préserver son équilibre. Si cet îlot de nature continue de se dégrader, un abattage n’est pas exclu à plus long terme, tout en sachant que l’aménagement d’un rond-point est en réflexion pour fluidifier la circulation.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 2 Juillet 2026 à 15:44 | Lu 351 fois



