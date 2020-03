​EDT termine 1 milliard de chantiers à Moorea

Tahiti, le 2 mars 2020 – Dans un communiqué, la société EDT-Engie a annoncé la conclusion de deux chantiers à Moorea, dans le contexte d’une fin de concession sur l’île sœur. Le premier pour la révision d’un moteur de la centrale John Teariki et le second pour l’enfouissement de 64 km de câbles haute tension.



Lundi, le P-dg d’EDT-Engie François-Xavier de Froment, accompagné du maire de la Moorea-Maiao, Evans Haumani, a fait le point sur deux chantiers majeurs financés par le producteur d’électricité et concessionnaire sur l’île sœur pour garantir la continuité du service public de l’électricité. Ceci dans le contexte de la fin de la concession d’EDT à Moorea, avec un appel d’offre en cours pour le choix du prochain concessionnaire de l’électricité.



Premier chantier, la conclusion de la première révision générale de l’un des groupes de la centrale thermique John Teariki, après 13 années et 50 000 heures de fonctionnement (équivalent à 2,5 millions de km pour un moteur de camion) pour un montant d’investissement de 100 millions de Fcfp. En effet, le groupe n°5 d’une puissance de 3 300 kW, a nécessité plus de sept mois de travaux de révision, permettant sa remise en service pour 10 à 15 ans avant la prochaine opération de ce type. Le groupe a été remis en service conjointement par le maire et le P-dg d’EDT.



Second chantier, la fin du programme de renouvellement des câbles souterrains de distribution haute tension, sur 64 kilomètres, mené depuis 2014 pour 900 millions de Fcfp d’investissements. Cette opération a mobilisé les entreprises pendant six ans, pour installer des câbles ayant une durée de service de 35 ans. Ces nouveaux câbles installés ont permis de réduire la durée des coupures pour incidents provenant des réseaux de 6h40 en 2013 à 2h41 en 2019.