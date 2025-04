​Du mouvement dans les commissions

Tahiti le 10 avril 2025. Comme annoncé par Tahiti Infos en début de semaine, il y a eu un grand turn-over dans les présidences de commissions au sein du Tavini à l’occasion de la recomposition de ces dernières ce jeudi.





Mitema Tapati perd la présidence de la commission de l’Agriculture au profit de Tevahiarii Teraiarue. Le pasteur n’est plus que membre de la commission de l’Education. Elise Vanaa perd celle de l’Economie au profit du jeune Tematai Le Gayic.



Si Heinui Le Caill conserve bien la présidence de la commission de l’Education, Allen Salmon celle des Institutions et Teura Iriti celle de l’Emploi et de la fonction publique, d’autres changements ont été procédés. Marielle Kohumoetini perd la présidence de la commission de l’Equipement au profit de Frangélica Bourgeois-Tarahu. Rachelle Florès est éjectée de la présidence de la commission de la Santé pour Patricia Pahio-Jennings. Thilda Garbutt-Harehoe reprend la commission du Logement à Béatrice Florès-Le Gayic et Steve Chailloux est parvenu à s’imposer pour reprendre la commission du Tourisme à Teumere Atger-Hoi.



Enfin, Tahia Brown chipe la commission de contrôle budgétaire et financier à Maurea Maamaatuaiahutapu, absente jeudi pour l’ouverture de cette session administrative.



En revanche, pas de changement dans les autres commissions. Tony Géros conserve celle sur la préparation du budget et Oscar Temaru, la présidence de la commission permanente.



Au niveau des commissions extérieures, Mitema Tapati s’invite dans le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Polynésie française ainsi que dans la commission sur les plantes aromatiques, médicinales et cosmétiques. On notera aussi que Teremuura Kohumoetini-Rurua et Elise Vanaa disparaissent toutes les deux du conseil d’administration de Tahiti Tourisme au profit de Steve Chailloux et Tematai Le Gayic.



Quant à la commission spéciale sur la décolonisation, n’ayant aucun pouvoir autre que celui de faire plaisir au Tavini, cette dernière n’était même pas à l’ordre du jour du renouvellement des commissions.