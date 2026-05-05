

​Du cannabis et plus de 8,5 millions de francs saisis à Hiva Oa

Tahiti, le 4 juin 2026 – Les militaires de la brigade de gendarmerie de Hiva Oa ont pu démanteler ce qui semble être un réseau de revente de cannabis, mettre la main sur 8,51 millions de francs et interpeller trois suspects. Toute l’affaire est partie d’un contrôle routier.



Bonne pioche pour la brigade de gendamerie de Hiva Oa : lors d’un contrôle routier, indique la gendarmerie sur sa page Facebook, les militaires dépisté un conducteur positif aux stupéfiants. La fouille de son véhicule a permis la découverte de 74 grammes de cannabis ainsi que 195 000 francs en espèces.



Les investigations se sont poursuivent avec une perquisition au domicile du mis en cause. Ces recherches ont conduit à la saisie de 507 grammes supplémentaires de cannabis et 60 000 francs d’argent liquide.



Suspectée de participer à un trafic de stupéfiants, la personne a été interpellée et placée en garde à vue. Grâce au travail approfondi des enquêteurs, son fournisseur a rapidement été identifié et les perquisitions menées à son domicile ont permis la découverte et la saisie de près de 8,3 millions de francs en espèces et le nécessaire pour ce qui semble être une petite exploitation : des plants de cannabis, du matériel pour la culture et le conditionnement, une caméra de surveillance pour sa plantation ainsi qu’une moto qui avait déjà été impliquée dans une précédente affaire de stupéfiants.



L’enquête a également permis d’identifier un troisième individus impliqué dans ce qui apparait comme un réseau de revente.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 4 Juin 2026 à 14:08 | Lu 677 fois



