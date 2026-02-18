

​Don Bosco au concours national “Je filme ma formation”

Tahiti, le 2 mars 2026 - Des élèves de 1ère du Lycée Don Bosco à Pirae ont été retenus en sélection officielle du concours “Je filme ma formation”.



Dans leur vidéo “Du port au lycée : devenir logisticien à Tahiti”, ces 27 élèves de 1ère Bac Pro Métiers de la Logistique du Lycée Don Bosco mettent en lumière leur formation et un secteur essentiel à la vie économique du Fenua : la logistique.



Du port de Papeete aux entrepôts, des transporteurs aux ferries reliant les archipels, les élèves ont réalisé un véritable reportage immersif pour expliquer ces métiers pendant leurs stages avant de présenter leur formation au lycée.



Après avoir franchi la première étape de la sélection officielle, ils ont aujourd’hui besoin du soutien du public. La remise des prix aura lieu le 31 mars en direct de la plus grande salle de cinéma d’Europe, le Grand Rex à Paris.



D’ici là, les votes du public sont ouverts jusqu’au 20 mars, il vous suffit de “liker” la vidéo sur le site du concours. Chaque vote contribue à valoriser le travail des élèves et à mettre en lumière les formations professionnelles de Polynésie.



De l’écriture du scénario au tournage sur le terrain, du montage à l’enregistrement des voix off, ce projet a mobilisé les élèves pendant plusieurs semaines, accompagnés par leurs enseignants de français et d’enseignement professionnel.



Au-delà du concours, cette expérience a permis aux élèves de développer des compétences en communication, en gestion de projet, en valorisation de leur filière professionnelle et de de se perfectionner dans le travail d’équipe.



Le film répond pleinement aux objectifs du concours : présenter, en trois minutes maximum, les débouchés, les compétences acquises et donner envie aux jeunes de s’orienter vers une formation concrète et porteuse d’avenir.



Pour cette 10ᵉ saison anniversaire, le jury du concours est présidé par le journaliste et animateur Nelson Monfort, figure reconnue du paysage audiovisuel sportif français.



Plus de 600 vidéos participent cette année à la sélection officielle nationale. Les élèves du Lycée Don Bosco espèrent représenter fièrement la Polynésie lors de la cérémonie de remise des prix.

Rédigé par Avec communiqué le Lundi 2 Mars 2026 à 17:15 | Lu 99 fois



