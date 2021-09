​Disparition de l'ancienne représentante Eléanor Parker

L'ancienne représentante à l'assemblée, lors des deux mandatures 2004 à 2008 et 2008 à 2013, Eléanor Parker est décédée, ont annonce ses proches jeudi. Originaire des Tuamotu et née à Takaroa, l'élue a grandi à Tahiti, vécu dix ans en Martinique et travaillé dans des secteurs aussi divers que la banque à la Socredo, ou encore la perliculture à Takaroa, gérant également une pension de famille en Polynésie et un restaurant aux Antilles.D'abord élue Tahoera'a des Tuamotu de l'Ouest, Eléanor Parker a rejoint en 2008 le To Tatou Ai'a de Gaston Tong Sang en 2008 mais en se présentant dans la circonscription des Raromata'i. Présidente notamment de la commission du Tourisme à l'assemblée, elle se confiait notamment en 2008 à l'écrivaine Ariirau Richard-Vivi dans une interview politique et personnelle , décrivant ses différentes expériences professionnelles, sa passion pour l'art et les voyages ou encore son engagement religieux.