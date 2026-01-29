

​Deux cultures unies à la fête du printemps

Tahiti le 16 février 2026. Soirée festive lundi soir dans un hôtel de la côte ouest où Tian Lixiao, Consul et Chef de Poste de Chine à Papeete recevait les autorités pour ouvrir les festivités du nouvel an lunaire.





Cette fête du printemps ouvre l’année du cheval de feu. "En Chine, le cheval occupe la première place des six animaux domestiques", rappelait le consul en préambule de son discours. "Il symbolise la force et la vitesse."



Dans une atmosphère plus détendue que les deux dernières années marquées, en 2024 par le tir chinois dans le Pacifique, et en 2025 par la visite diplomatique d’anciens présidents du Pays à Taiwan, Tian Lixiao est revenu sur ces célébrations du nouvel an chinois "qui s’est imposé dans le paysage culturel de la Polynésie française." "Les rythmes des danses du lion se joignent à ceux du ori tahiti", a-t-il même expliqué. "C’est un événement attendu par tous" a même complété Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique qui représentait le président Brotherson en déplacement à Rikitea. "Ici, la diversité n’est pas une fracture, elle est une richesse", a-t-elle conclu.

​Paix et stabilité Des propos que Antony Géros, président de l’assemblée de la Polynésie française, a complété sur le volet économique et stratégique. "Nos échanges se développent dans le respect et le pragmatisme" a-t-il tenu à rajouter, souhaitant que ces derniers se poursuivent "dans la confiance et le respect."



La vision des relations entre la Chine et la Polynésie française du président de l’assemblée a là encore été complétée par les mots du haut-commissaire, Alexandre Rochatte qui, rappelant la période de tension que le monde vit, a appelé pour sa part à "poursuivre et approfondir les relations entre les deux états" et surtout à "travailler de concert pour la paix et la stabilité dans le monde."



Paix et stabilité, les deux maîtres-mots d’une soirée où toute la communauté chinoise de Tahiti était représentée à travers ses associations culturelle et sportives et où les lions ont pu déambuler avant que chacun passe au verre de l’amitié.

