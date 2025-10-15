

​Des jeunes de Futuna au Taure’a Move

Tahiti, le 29 octobre 2025 - Une délégation de Wallis-et-Futuna est accueillie par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) et la commune de Taiarapu-Ouest dans le cadre de la 7e édition du Taure’a Move, dont le coup d’envoi sera donné la semaine prochaine. Originaires de la petite île de Futuna, les 21 jeunes, dont c’est le premier voyage au Fenua, sont venus découvrir le mode de vie polynésien et partager leurs coutumes avec les 1 500 festivaliers de Tahiti et des îles.





Organisé par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ), le Taure’a Move sera de retour du mardi 4 au vendredi 7 novembre à Taiarapu-Ouest. Pour cette 7e édition, une myriade d’activités seront réparties entre huit villages thématiques qui prendront place à Toahotu, Vairao et Teahupo’o à l’occasion de la deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint. Aux côtés des 1 500 festivaliers de Tahiti et des îles attendus, 21 jeunes de Futuna se joindront aux festivités.



La délégation, à laquelle s’ajoutent cinq encadrants, est arrivée au Fenua lundi soir, après environ 10 heures de vol en passant par les îles Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Dès mardi, elle a été reçue dans les trois communes associées de Taiarapu-Ouest, en terminant par le site mythique et olympique du PK 0. Une première journée bien remplie pour ces jeunes âgés de 18 à 30 ans originaires de Wallis-et-Futuna, collectivité ultramarine française de 11 000 habitants située à 3 000 km de Tahiti.

​Échange culturel

Pour Sheila Guennou, présidente de l’association Futuna Animation engagée dans les domaines du sport, de la culture et de la jeunesse, cette démarche est essentielle : “On cherche à favoriser la mobilité de nos jeunes. Sur notre petite île, c’est limité en termes d’activités, donc on a sollicité l’UPJ pour permettre cet échange interculturel et sensibiliser nos jeunes à différents thèmes d’actualité. On n’a pas d’événement de cette ampleur chez nous : cette invitation est une opportunité unique ! On est d’ailleurs venus avec les présidents des jeunes des deux royaumes pour s’inspirer.” Dans cette optique, les jeunes Futuniens vont se joindre aux activités en tant que participants, mais aussi en tant qu’acteurs. “On a prévu des danses, en sachant que nos jeunes ont l’habitude de vivre leurs traditions au quotidien. Ils savent chanter et danser. Ils vont animer des ateliers culturels, parce qu’ils maîtrisent différents savoir-faire. Ils sont très enthousiastes !”, poursuit la référente.



Des réjouissances partagées par la présidente de l’UPJ, Patricia Teriiteraahaumea, accompagnatrice de la délégation. “C’est une première pour le Taure’a Move. On voulait redonner un élan culturel à cet événement, en sachant que nous avons des cousins tout autour de nous dans le Pacifique, comme à Wallis-et-Futuna. L’objectif de cette année, c’est de s’ouvrir aux îles. C’est la culture qui nous réunit. Nous n’approchons pas les jeunes sous l’angle de la sélection sportive d’élite, on cible vraiment ceux qui n’ont pas l’occasion de sortir souvent de chez eux ou de leur quartier”, explique-t-elle. Cette volonté passe aussi par la responsabilisation des jeunes, puisque 40 volontaires en service civique et 80 bénévoles sont engagés aux côtés de l’équipe de l’UPJ dans le cadre des préparatifs et de la tenue du festival.

​“Une belle ouverture”

La commune et les associations de Taiarapu-Ouest sont également mobilisées. Un engagement qui a commencé il y a plusieurs mois, et qui passe aussi par l’accueil de la délégation futunienne. “On a l’habitude de recevoir des visiteurs dans notre commune pour des temps de partage, mais c’est une première avec des jeunes de Futuna”, remarque le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. “C’est une belle ouverture pour eux et pour nos jeunes aussi : ils vont pouvoir apprendre les uns des autres. Leur mode de vie ressemble à celui que nous avions autrefois, notamment au niveau du respect des parents et des anciens. Ils vivent toujours en famille et en communauté. Ce sont des valeurs importantes à partager avec notre jeunesse.” En parallèle, des activités de cohésion ont débuté cette semaine pour les 100 jeunes de l’équipe de Taiarapu-Ouest et leurs 20 encadrants.



Avant sa participation au Taure’a Move, puis son vol retour du 11 novembre, la délégation de Futuna va poursuivre ses visites en lien avec plusieurs associations affiliées à l’UPJ, l’occasion d’aller à la rencontre d’élèves internes ou encore de jeunes en formation pour devenir animateurs. La découverte de l’assemblée de la Polynésie française et de l’île de Moorea est également au programme.

Solata Tuitavake, 23 ans, et Joakim Sealeu, 26 ans, membres de la délégation futunienne : “Se rencontrer, apprendre et partager” “C’est la première fois qu’on vient en Polynésie. Ça nous change de Futuna ! On a envie de découvrir les environs et les mœurs d’ici, de rencontrer des jeunes pour voir leur façon de vivre et apprendre les spécificités de leur culture. On espère aussi partager une belle image de notre île et de notre propre culture. On a préparé des danses. On a fait une première prestation ce matin (mardi, à Taiarapu-Ouest, NDLR) avec deux danses de chez nous : le niutao et le soamako. On a d’autres danses à présenter au Taure’a Move. Ça va être varié et festif : on a hâte !”

