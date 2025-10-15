

​Des bouchons à prévoir à Punaruu

Tahiti le 28 octobre 2025. La machine de transfert des glissières béton armé (GBA) située sur le site de Punaruu est actuellement en panne.





Le dispositif de gestion des voies est suspendu jusqu’à nouvel ordre avec une circulation à deux voies dans le sens Paea-Papeete, et une voie dans le sens Papeete-Paea. Les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à adapter leur conduite dans la zone concernée, notamment aux heures de forte circulation.



Les équipes techniques sont mobilisées pour diagnostiquer la panne et rétablir le service dans les meilleurs délais.



Le ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation remercie les usagers de leur compréhension face aux désagréments occasionnés.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 28 Octobre 2025 à 16:45 | Lu 1060 fois



