

​Démarrage de l’étude d’aménagement de Vaitape

Bora Bora, le 13 janvier 2026 - La commune de Bora Bora a lancé en septembre 2025 un appel d’offres pour la réalisation d’une étude concernant le projet d’aménagement du Grand Vaitape et de son Pôle Quintessence. Le groupement Surbana Jurong, représentée localement par la société Quintessential, a été retenu à l’issue de cette consultation municipale.





Ce marché public a fait l’objet de rigoureux critères de sélection, imposant ainsi des candidatures pleinement exemplaires : Aucune condamnation ou liquidation judiciaire du groupement attributaire ; garantie bancaire officielle sur la solvabilité du groupement attributaire ; des profils foncièrement reconnus pour l’enchaînement de nombreux projets emblématiques réussis ; des garanties assurantielles couvrant tout le marché public ; et une expérience professionnelle solide.



Cette semaine, la première délégation du groupement pluridisciplinaire Surbana Jurong et Quintessential est en mission à Bora Bora afin de démarrer les études.



Ce projet d’aménagement s’inscrit dans le développement durable de l’île, qui prend en considération le patrimoine, l’histoire, la culture et surtout qui place la population en son cœur. En termes d’environnement, le bâtiment se voudra à énergie positive visant l’autonomie énergétique et une empreinte carbone neutre.



Dans une note plus technique, le projet sera conçu, financé, construit et exploité par des investisseurs privés sur les terrains qui seront loués à cet effet par la commune. Les études ont d’ailleurs prévu des temps de consultation auprès des entreprises de la place et des différents acteurs allant du secteur primaire au tertiaire.



En parallèle et plus globalement, les études permettront aussi de proposer une orientation socio-économique durable et culturelle hautement raisonnée par son inclusivité vis-à-vis des résidents à prioriser et donc d’impulser le tout premier Plan général d’aménagement (PGA) de Bora Bora.

