​Défiscalisation nationale pour 3 milliards de travaux au Bora Bora Pearl Beach

Tahiti, le 13 septembre 2020 – Le haut-commissariat a annoncé l'octroi d'une défiscalisation massive pour un projet de rénovation et extension hôtelière au Pearl Beach de Bora Bora.



Dans un communiqué diffusé ce week-end, le haut-commissariat a annoncé l'octroi d'une défiscalisation nationale pour la rénovation, la réhabilitation et l’extension de l’hôtel Pearl Beach Resort & Spa de Bora Bora. "En cette période particulière que traversent les professionnels du tourisme, l’agrément délivré conforte la présence de l’État à leurs côtés et confirme notamment sa volonté de soutenir le secteur hôtelier", précise le communiqué qui indique que "le programme d’investissement consiste en la rénovation et la réhabilitation des installations existantes, la construction de 28 nouveaux bungalows sur l’eau et de parties communes ainsi qu’en l’acquisition d’équipements mobiliers". L’agrément porte sur les trois premières tranches du projet dont le coût total s’élève à plus de 3 milliards de Fcfp. Le communiqué précisant que les taux de réduction d’impôt applicables sont de l’ordre de 45% et de 54% et qu'ils varient en fonction du type d’opération financé (rénovation, construction, mobilier). Une aide qui doit permettre le maintien des 127 emplois actuels et la création de 15 emplois supplémentaires à horizon 2027.