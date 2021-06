​Culture : retour aux sources pour des jeunes de Moorea

Moorea, le 29 juin 2021 - Une dizaine de jeunes de l’île sœur ont bénéficié récemment d’une formation culturelle sur le reo tahiti et sur les légendes de Moorea et de Maiao. À travers cette formation, la municipalité à l'origine de cette initiative, souhaite permettre à ces jeunes d’acquérir des bases de leur culture.



La commune de Moorea-Maiao a organisé du 14 au 26 juin dernier une formation culturelle Aimeho A Faaroo Mai en faveur d’une dizaine de jeunes résidents de l’île sœur. Celle-ci était destinée à un public de 18 à 35 ans, désireux d’apprendre la langue tahitienne ainsi que quelques contes et légendes de Moorea et de Maiao. Durant ces deux semaines, ces jeunes ont ainsi bénéficié des enseignements en immersion linguistique dispensés par Jordan Temairia de l’association culturelle Faaroa sur les légendes, et par Marania Feuti, une enseignante en reo tahiti. Ils ont également eu l’occasion d’aller à la rencontre des personnes ressources des différents districts pour apprendre les légendes spécifiques.



Vendredi matin, les stagiaires ont pu démontrer, dans les locaux de la mairie annexe de Teavaro, les connaissances acquises à travers un 'ōrero devant des élus de la municipalité. "On a mis en place cette formation parce que nos jeunes connaissent beaucoup plus ce qui vient de l’extérieur alors qu’ils ont un manque sur leur propre culture. L’objectif est que ces jeunes aient une base sur la culture polynésienne" explique Timeri Manate, agent communal en charge de la culture. Celle-ci confie également que les travaux faits par ces stagiaires seront utilisés prochainement pour l’installation des panneaux autour de l’île de Moorea sur lesquels sera affichée la légende de chaque district avec celle de Moorea.



Réappropriation de la culture



Les jeunes étaient visiblement satisfaits des enseignements reçus. "Je suis très contente d’avoir participé à cette formation parce que les cours de reo tahiti n’étaient pas suffisants à l’école. Ma mère ne parlait jamais en tahitien, ce qui fait que je n’ai jamais eu le reflexe de m‘exprimer dans cette langue. L’immersion linguiste durant la formation a été très efficace. Je suis contente de me réapproprier cette culture dont je n’ai pas bénéficié et qui me manque. J’aimerais aussi transmettre le reo tahiti à mes futurs enfants" s’est réjouie Maeva Li, une habitante de Pihaena.

Un sentiment partagé par Teura Raimbault, professionnelle du tourisme habitant à Paopao. "J’ai fait du tahitien pendant toute ma scolarité, mais je l’ai perdu. On ne la pratique pas forcement dans la famille. On n’a pas l’occasion de l" parler. J’ai aussi voulu intégrer cette formation parce que j’aime bien connaître les histoires des îles. Quand tu travailles dans le tourisme, c’est toujours bien de promouvoir ton île à l’étranger en connaissant ton histoire d’abord, d’où tu viens, etc.", explique-t- elle.

Une autre session de la formation Aimeho A Faaroo Mai est prévue dans les prochains mois. La municipalité annoncera sa mise en place sur sa page Facebook pour les jeunes qui sont intéressés.