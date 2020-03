​Covid-19 : French bee suspend le Paris-Tahiti

Dans un communiqué diffusé mercredi, la compagnie aérienne French bee annonce par la voix de son président, Marc Rochet, que la desserte Paris-Papeete est suspendue "à compter du 18 mars et pour une durée de quinze jours", compte tenu des "nombreuses dispositions de santé publique (…) applicable à l’arrivée au fenua".Depuis mardi 17 mars et pour l’instant jusqu’au 31 inclus, une période de 14 jours de confinement est imposée à tous les passagers dès l’arrivée des vols internationaux à Tahiti-Faa’a.French bee dit avoir proposé à ses deux concurrentes, le vendredi 13 mars, "une desserte coordonnée a minima, gérée collectivement avec Air Tahiti Nui et Air France offrant de la flexibilité maximale aux clients et permettant surtout de continuer à assurer la continuité territoriale."Selon une information du site Aerobuzz.fr "ni l’une, ni l’autre n’a apparemment donné suite"."French bee reste disposée à rentrer dans ce processus, le seul réaliste à ce jour", souligne pourtant le communiqué transmis mercredi par la compagnie aérienne low cost. Elle confirme cependant que "à très courte échéance", elle a trouvé un accord avec Air Tahiti Nui pour acheminer les passagers enregistrés sur son vol du 20 mars. Aucune précision n’est donnée pour la suite.Les passagers French bee sont invités à se renseigner en temps réel sur les mesures mises en place sur son site internet : https://www.frenchbee.com/fr/nos-alertes