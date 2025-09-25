

​Course poursuite, la personne interpellée n’était pas le chauffeur

Tahiti le 16 octobre 2025. L'homme interpellé hier à proximité du contrôle routier n'est pas en lien avec la course-poursuite qui s'est déroulée en milieu d'après-midi mercredi. Les recherches se poursuivent donc ce jeudi.





Mercredi après-midi, à la suite d’un contrôle de police sur le front de mer, un homme à bord d’une voiture blanche a pris la fuite, trainant au passage sur quelques dizaines de mètres un agent de la DTPN qui tentait de l’appréhender.



Suite à des témoignages recueillis sur place, Tahiti Infos écrivait hier que l’homme avait été interpellé après la course poursuite.



Il s’avère que l’interpellation des forces de l’ordre dans le quartier n’était pas en lien avec celle-ci et que l’homme recherché après ce refus d’obtempérer est toujours en fuite. Ce matin, les recherches se poursuivent donc pour retrouver le chauffeur.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Octobre 2025 à 08:40 | Lu 3957 fois



