

​Coups mortels aux Trois Cascades

Tahiti, le 22 juin 2026 – La fête des pères a pris une triste tournure à Tiarei, dimanche soir, où un homme aurait été battu à mort par un adolescent en marge d’un rassemblement source de nuisances sonores. Le maire et les habitants partagent leur tristesse et leur incompréhension : “On a perdu un membre du quartier”. Selon la Fédération polynésienne de car-audio, il s’agirait d’une altercation entre voisins, qui aurait eu lieu à distance des car-bass.





Dimanche, en début de soirée, une altercation a viré au drame dans la servitude qui mène aux Trois Cascades : selon nos confrères de



Ce lundi, le site touristique – marqué par la récente réouverture des deux accès de Haamaremare iti et Haamaremare Rahi – n’était pas impacté par l’incident. Rien ne laissait présager ce qui s’était passé quelques heures plus tôt, mis à part l’émotion palpable des riverains. “On a perdu un membre du quartier. J’habite à l’entrée et j’ai vu passer les secours. C’est la première fois que je vois ça chez nous : il y a souvent des car-bass, mais ça ne dégénère pas comme ça”, confie un jeune homme. “C’est décevant ! On est sous le choc depuis ce matin. C’est un quartier familial plutôt tranquille, habituellement”, poursuit un autre groupe de voisins.

Dimanche, en début de soirée, une altercation a viré au drame dans la servitude qui mène aux Trois Cascades : selon nos confrères de TNTV , un homme de 57 ans est décédé des suites d’une altercation avec un adolescent de 14 ans. Ce dernier lui aurait porté des coups en marge d’un rassemblement festif, après que la victime, un résident du quartier, est venue se plaindre des nuisances sonores. En arrêt cardio-respiratoire, l’homme a été évacué par les pompiers de Hitia’a o te Ra vers le CHPF, mais il n’a pas survécu à ses blessures. Le suspect a été interpelé par la gendarmerie et une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises du décès.Ce lundi, le site touristique – marqué par la récente réouverture des deux accès de Haamaremare iti et Haamaremare Rahi – n’était pas impacté par l’incident. Rien ne laissait présager ce qui s’était passé quelques heures plus tôt, mis à part l’émotion palpable des riverains. “On a perdu un membre du quartier. J’habite à l’entrée et j’ai vu passer les secours. C’est la première fois que je vois ça chez nous : il y a souvent des car-bass, mais ça ne dégénère pas comme ça”, confie un jeune homme. “C’est décevant ! On est sous le choc depuis ce matin. C’est un quartier familial plutôt tranquille, habituellement”, poursuit un autre groupe de voisins.

​“C’est incroyable d’en arriver là”

Le maire de Hitia’a o te Ra nous a lui aussi confié son désarroi : “Une bagarre avec un décès, c’est malheureux ! J’adresse un message de réconfort à la famille du défunt. C’est incroyable d’en arriver là. On avait déjà eu des accidents de la route suite à des rassemblements, mais là, ça prend d’autres proportions. Je ne sais plus quoi faire pour sécuriser.”



Bien qu’elle ne soit pas directement associée à ce rassemblement spontané, la Fédération polynésienne de car-audio invite à ne pas faire d’amalgame : selon son président, Jérémy Toomaru, cette altercation mortelle relèverait davantage d’un conflit de voisinage. “Les car bass n’ont rien à voir avec cet incident. Quand la bagarre a éclaté, les car bass étaient plus bas. Ils font souvent la fête à cet endroit dans le quartier, mais le problème qu’il y a eu concerne l’entourage. À aucun moment les car bass n’ont bloqué le passage des ambulances, ce sont même eux qui ont arrêté le jeune”, nous a-t-il assuré.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 22 Juin 2026 à 16:36 | Lu 2426 fois



